Ayudas para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes para el curso 25-26

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha informado sobre la apertura de la convocatoria de las ayudas para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes de la localidad para el curso 2025-26 que ofrece cada año el Consistorio. Estas ayudas, tal y como indican desde el Ayuntamiento, están destinadas a facilitar el acceso de manera normalizada a las actividades de ocio y tiempo libre, deportivas y formativas del municipio a menores de cero a 17 años con medidas de protección, en situación de vulnerabilidad social y/o riesgo de exclusión social.

Tal y como concretan desde el Ayuntamiento, será subvencionable el 100% del coste de la actividad, hasta un máximo de 70 euros mensuales y hasta doce meses, por menor para las actividades periódicas. También lo será el 100% del coste de la actividad, hasta un máximo de 500 euros anuales en el ejercicio por menor para las actividades puntuales. En las actividades complementarias de alimentación básica, será subvencionable el 100% del coste del servicio.

En cuanto al plazo de presentación de solicitudes, para las actividades periódicas, con carácter general, está abierto hasta el 15 de noviembre de 2025, incluyendo de esta forma las realizadas desde septiembre de 2025 a agosto de 2026. Para las actividades puntuales o periódicas solicitadas fuera del periodo ordinario de matriculación, el periodo de presentación de la solicitud se alarga durante todo el curso y finalizará el 31 de agosto de 2026.

Para más información, consulta de las bases de la convocatoria de ayudas y de los requisitos de la convocatoria para este curso 2025-26, se puede consultar toda la documentación publicada en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Massanassa o en el apartado de Ayudas y Becas de Bienestar Social de la web del Consistorio.