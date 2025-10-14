La antigua estación de Cocentaina y los grafitis históricos de Peñíscola, en la Lista Roja del Patrimonio Hispania Nostra incluye ambos elementos por el peligro que corren por su mal estado de conservación

R. González Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 21:42

La antigua estación ferroviaria 'Nord' de Cocentaina y los grafitis históricos de la muralla de Santa Bárbara, en Peñíscola, se encuentran en riesgo por su mal estado de conservación. Ante ese deterioro y el peligro que corren, Hispania Nostra los ha incluido en la Lista Roja del Patrimonio.

En el caso de la construcción ubicada en la provincia de Alicante, este edificio abandonado se construyó en el siglo XX como punto de parada del camino ferroviario Alcoi-Xàtiva, fundado en 1904. Situada a un kilómetro del núcleo urbano, estuvo en funcionamiento hasta los años 70, cuando se cambió la parada al apeadero de Santa Bárbara, más próximo a la localidad.

Esta antigua estación, de propiedad privada y sin protección específica, contaba con terminal, casa del jefe de estación, aljibe y horno para cocer. Disponía de tres vías, de las que quedan restos de travesías de madera, según recoge Hispania Nostra.

Ampliar El grabado de una embarcación en la muralla de Santa Bárbara. Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Hoy en día se encuentra en mal estado. De hecho, desde que fue abandonada ha presentado un estado de conservación «deplorable», según señala. Los edificios colindantes están «en ruinas», el techo de la terminal está casi hundido y las puertas y ventanas han tenido que ser tapiadas para evitar su vandalización. De hecho, la fachada ha sido objeto de pintadas.

También los grafitis históricos de Peñíscola se encuentran en peligro. Estos elementos singulares del patrimonio arqueológico forman parte del BIC de la muralla de Santa Bárbara. Estos grabados, descubiertos por el arquitecto Arturo Zaragozá en 1993, muestran de forma sistemática unas 75 embarcaciones. Se cree que pudieron ser ejecutados entre los siglos XVI y XVIII.

Existen varias hipótesis sobre su posible origen. Por un lado, podría estar la intención de reflejar lo que se veía en la playa. También se baraja la opción de que los grafitis se hicieran para recordar algún acontecimiento naval. Incluso se especula con que podría tratarse de la pizarra de un aula didáctica que tuviera como objetivo enseñar a diferenciar tipos de barcos.

Hispania Nostra destaca que «el deterioro es alarmante y de extrema gravedad». Es más, apunta que estos grafitis históricos sufren un riesgo muy alto de desaparición. «Presentan manchas de humedad y signos evidentes de degradación debido a la falta de protección», subraya. Incluso «hay algunas zonas del lienzo han sido repasadas con mortero, varias representaciones han sido picadas hasta desaparecer, otras son ya casi imperceptibles e incluso han sufrido salpicaduras y manchas de pintura».