Los alcaldes muestran su preocupación ante las escasas infraestructuras restauradas y advierten del riesgo de otra barrancada

En la sexta sesión de la comisión de estudio de la gestión de la catástrofe de la Diputació de Valencia han tenido la palabra los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. Tras la exposición de los técnicos de la institución provincial sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en carreteras, extracción de lodos en garajes o infraestructuras como la del ciclo integral del agua, los responsables municipales han coincidido en las grandes obras aún faltan por realizar; en que si ocurre un episodio como el pasado 29 de octubre existe un riesgo incluso mayor por la situación en la que se encuentran los municipios y han mostrado su frustración por la burocracia en los procedimientos que le impiden actuar de manera más ágil.

Testimonios como los de los alcaldes de Utiel, Ricardo Gabaldón, y Chiva, Ernesto Navarro, que han lamentado que las grandes infraestructuras aún no estén hechas. «Es triste ver cómo ocho o nueve meses después la mayoría de las infraestructuras que tenemos que reconstruir están sin poner una piedra. Hemos conseguido, con mucho esfuerzo, reactivar el polideportivo y creo que vamos a conseguir llegar a tiempo para poder tener una feria y fiestas dignas para los ciudadanos, pero las obras gordas, las infraestructuras están sin poderse realizar», ha expuesto Gabaldón.

«Se tendría que haber habilitado un procedimiento más ágil para las administraciones locales y no se ha hecho», ha lamentado y ha advertido «habrá unas consecuencias todavía peores de las que hubo el 29 de octubre, porque todas las infraestructuras están en peores condiciones que antes, con lo cual ahí también tenemos que actuar y tenemos que actuar pronto».

En el mismo sentido de que puede volver a ocurrir, el alcalde de Chiva ha apelado a que se mire hacia su municipio, porque el Barranco del Pollo, ha dicho, «se inicia en Chiva». «Nosotros no podemos hacer un plan sur que desvíen el agua, porque Chiva está entre dos montañas y tiene que pasar por un puente de 25 metros, que es por donde pasó todo el agua que luego fue para abajo», ha indicado y a la vez reclamado un convenio y ayudas para afrontar este problema.

Navarro también ha expresado que durante seis o siete meses «hemos intentado hablar con la Generalitat porque, por un acuerdo de Consell, se dijo que se encargaban de reconstruir los puentes. No nos han dejado hacer los tres puentes y tres pasarelas y el pueblo está incomunicado ahora mismo porque se nos ha estado dando largas, no sé por qué. Que nos tengan un poco en cuenta».

El alcalde de Albaida, Guillermo Luján, ha pedido una «mirada metropolitana» y que la Diputación ejerza de ayuntamiento de ayuntamientos y le ha suplicado que interceda para evitar un debate y enfrentamiento, en clara alusión al Ayuntamiento de Valencia, para actuar en el barranco de la Saleta. «Hay mucha preocupación en que vuelva a pasar», ha subrayado.

Evitar la burocracia

Raul Pardos, alcalde de Gestalgar, ha recriminado que «en una comisión nos estemos tirando a la cara cosas que no tocan. Porque hoy toca reconstruir, porque como vuelva otra cosa parecida a lo de octubre, va a ser muy grave y todos sabemos que no podemos correr más, hagamos las cosas, prioricemos las cosas. Id a bañaros al Mediterráneo y veréis a qué nivel está el agua», ha expuesto y ha recordado la escasa capacidad económica y de personal que tienen ayuntamientos pequeños como el suyo. «Estamos esperando 60.000 euros que se nos avisaron eh que se nos iban a dar para técnicos y contratación».

También ha pedido a la Diputación evitar la burocracia. «En febrero se nos solicitó unas fichas técnicas para que habláramos de contenedores, de señalética, de alumbrado… Se remitieron y estamos en julio y no tenemos respuesta. No sabemos si se nos tiene que dar o no se nos tiene que dar, pero que se nos diga para que planifiquemos. Una ayuda de turismo que se concede el 8 de julio para comprar infraestructuras turísticas, a lo que yo vaya a iniciar el expediente, la campaña turística de verano ya ha pasado», ha lamentado.

Los alcaldes de Paiporta y Benetússer, Vicent Ciscar y Eva Sanz, respectivamente, se han centrado en los datos facilitados sobre extracción de lodos y limpieza de garajes, han pedido más transparencia al no cuadrarles los datos aportados por los técnicos de la Diputación. El jefe de Aguas y Residuos, Juan José Mayans, ha informado que la institución provincial realizó 361 actuaciones de extracción de lodos y agua de garajes con una inversión de 22 millones.

«Paiporta tiene unos 370. En los números que da la Diputación, estamos hablando de 37, en torno al 10%, lo que quiere decir que el otro 90% se ha tenido que hacer en recursos municipales», ha apuntado el alcalde.

Por su parte la alcaldesa de Benetússer ha recordado que ya detectaron diferencias entre 14 garajes que supuestamente había limpiado la Diputación y los 4 que le constaban. «Los otros 10 entendemos que ha sido una desinfección», ha dicho y ha pedido más transparencia.

Así mismo, otros han pedido que se resuelva el problema con los bomberos, que estaban protestando a la puerta este miércoles. «He sentido dolor porque son personas con las que hemos trabajado codo a codo durante muchos meses en nuestros municipios y a la que tenemos que agradecer eh pues salvar la vida de muchas personas», ha manifestado la alcaldesa de Benetússer, mientras que la de Corbera ha pedido planificar los recursos porque «los pueblos de montaña estamos temblando». «Aún no hemos recibido la ayuda para la prevención de incendios», ha apuntado Mentxu Balaguer.

Dimisión y participación real

En la Comisión también estaban invitados los comités locales de emergencia y reconstrucción de todos los municipios afectados por la dana. Ha intervenido una portavoz en nombre de todas, Montse Morales, quien ha leído un comunicado pidiendo la dimisión del gobierno de la Generalitat. «Nos hacemos presentes en este acto para exponer, que existe una premisa para devolver la tranquilidad a las poblaciones. La asunción de responsabilidades políticas y penales por parte de los responsables inmediatos de la tragedia. La dimisión de Carlos Mazón y su Consell, y después de su dimisión, su comparecencia inmediata ante los juzgados correspondientes para declarar».

Califican de «parodia» la reconstrucción que está llevando a cabo la Generalitat y rechazan que se esté basando en «hormigón, construcciones en zonas inundables y agrícolas y corrupción (muchas de las empresas adjudicatarias están implicadas en numerosos casos de abuso y clientelismo) y barracones». Al respecto, lamentan que necesidades urgentes de las reconstrucción, como los colegios, «se posponen durante años y se sustituyen por aulas prefabricadas».

Las comisiones han exigido también la participación real en el proceso de reconstrucción de todas las administraciones, «nos negamos a ser simples figurantes en espectáculos tragicómicos. En la reconstrucción, lo fundamental no es el criterio técnico, que siendo imprescindible, resulta insuficiente sin la participación de la población, del vecindario, de la comunidad. El criterio fundamental debe ser comunitario».

Inversiones Diputación

Con repecto a los datos ofrecidos por los técnicos, la institución provincial ha realizado 361 actuaciones de extracción de lodos y agua de garajes con una inversión de 22 millones; está ejecutando la reparación de 74 estaciones depuradoras con una inversión de 34 millones y se han destinado 19 millones para la redacción de proyectos para reconstruir las infraestructuras del Ciclo Integral del Agua.

La Diputación espera que para finales de año habrá reparado el 90% de las carreteras de su red afectadas por la dana, con una inversión de 83 millones de euros. Se exceptúan las de Sot de Chera y Cheste que hay que hacerlas nuevas para sacarlas de los barracos y que se terminarán en 2026.