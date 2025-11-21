Abre el nuevo puente del barranco del Murtal en Godelleta con el triple de capacidad al ampliarse el cauce La actuación, con una inversión de 3,2 millones de euros, forma parte del Plan Endavant

La Generalitat ha puesto en servicio el nuevo puente sobre el barranco del Murtal, en la calle Torrent de Godelleta, con una infraestructura que triplica la capacidad de la estructura anterior, arrasada por las inundaciones y sin dimensiones adecuadas para el nuevo cauce que se originó tras la riada.

La directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, destacó este viernes que recuperar esta conexión de la calle Torrent ha sido fundamental «porque implica la comunicación de todas las urbanizaciones de Calicanto de la zona de la montaña con la red principal de carreteras, especialmente la A3».

La nueva infraestructura se ha construido con dos vigas artesas de 36,5 metros de longitud, frente a los siete metros del anterior, y 105 toneladas cada una, lo que permite un vano de 35 metros y un tablero de nueve metros de ancho, apto para dos carriles de circulación y aceras peatonales. «Contar con un tablero más amplio y una capacidad hidráulica tres veces mayor que la anterior permitirá un funcionamiento seguro ante futuros episodios de lluvia extrema, asegurando la estabilidad de la estructura», indicó la directora general.

La puesta en servicio del puente de la calle Torrent se complementa con otra intervención sobre el barranco en la calle Lugo, donde se ha ampliado el paso existente mediante un nuevo tramo de marcos prefabricados que cubren la zona que sufrió erosión. La estructura principal no requirió sustitución, por lo que la actuación se ha centrado en la ampliación de capacidad y estabilización del entorno.

Las dos actuaciones forman el bloque de actuaciones que la Generalitat ha ejecutado en Godelleta. Martínez Ruzafa señaló que «se trata de actuaciones complejas y los municipios no tienen medios suficientes, ni administrativos ni técnicos, para acometer este tipo de obras. Por eso, la Generalitat legisló para poder asumir las competencias y ejecutarlas directamente, en colaboración con los municipios».

Por su parte, la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, agradeció a la Conselleria de Medio Ambiente que «se hiciera cargo de la ejecución de esta gran obra que para ayuntamientos como el nuestro, con pocos recursos, habría sido inviable, impensable de poder llevar a cabo». Asimismo, subrayó que con una inversión de más de tres millones de euros «se ha logrado un paso de barranco magnífico que abrimos hoy a la circulación. Los vecinos están muy satisfechos por este hecho y por la inversión que ha hecho la Generalitat en nuestro municipio».

La actuación en Godelleta, con una inversión de 3,2 millones de euros, es una de las 57 obras locales que ha asumido la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con una inversión global de 52 millones. Está previsto que antes de final de año estarán acabadas prácticamente la totalidad de estas 57 iniciativas.