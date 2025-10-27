Más de 550.000 euros para mejorar el abastecimiento de agua potable en Camporrobles La Unión Europea aporta el 80% del presupuesto y el Ayuntamiento el 20% restante

El Ayuntamiento de Camporrobles ha puesto este lunes en marcha las obras de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en la red de agua potable, con una inversión total que supera los 550.000 euros. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration, que aportan el 80% del presupuesto, y por el Ayuntamiento de Camporrobles, que contribuye con el 20% restante.

El objetivo principal de esta actuación es modernizar la red municipal de distribución, sustituyendo cerca del 80% de las instalaciones existentes para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en más de un 20%. En total, se renovarán 6.300 metros lineales de tuberías y 493 acometidas domiciliarias, incorporando además nuevos contadores de telelectura que permitirán un control más preciso del consumo.

Las obras incluyen la instalación de diferentes diámetros de tubería de polietileno de alta densidad, con el fin de garantizar una red más eficiente y duradera. La aportación municipal asciende a 92.358,88 euros, mientras que la financiación procedente de los fondos NextGeneration alcanza los 462.727,34 euros.

Con motivo de la ejecución de los trabajos, se ha informado a los vecinos que será necesario realizar cortes temporales de tráfico rodado y posibles restricciones de paso peatonal en varias calles del municipio.

Estas actuaciones representan un importante avance para mejorar la calidad del servicio de agua potable, optimizar el rendimiento de la red y garantizar un uso más sostenible de los recursos en Camporrobles y supone uno de los objetivos prioritarios del actual equipo de gobierno