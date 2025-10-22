Un euro por vecino para ayudar a Paiporta un año después de la dana Una delegación municipal de Begíjar visitará la zona cero de la localidad valenciana y hará entrega de la donación

En apenas unos días se cumplirá un año de la dana que arrasó por completo varios municipios valencianos. Barrancos desbordados, calles enfangadas, casas arrasadas, garajes inundados y más de 200 víctimas mortales que todavía siguen pesando como una losa en el corazón de los valencianos. El dolor y el desasosiego se hicieron más palpables con el paso de los días. Al shock se sumó la incertidumbre. El estado de las localidades de la zona cero divisaba una larga y cansada recuperación. La esperanza llegó en forma de solidaridad. Decenas de miles de voluntarios llegaron en estampida a las zonas afectadas. Vecinos de Valencia, de la Comunitat y del resto del país. Incluso celebridades de la talla de Rosalía quisieron poner su granito de arena.

Muchos temían que, al igual que sucedió con el volcán de La Palma, la gente tendiera a olvidar con el tiempo. José Diego Soriano Garrido, alcalde de Begíjar, quiso procurar que eso no pasara. El intendente de esta localidad jienense de 3.000 habitantes anunció en noviembre de 2024 la creación de una partida presupuestaria específica para «ayuda humanitaria». Aseguró que se contemplaría en el presupuesto municipal de 2025.

La dotación ascendería a un total de 3.000 euros (uno por vecino del municipio como simbolismo). En palabras de Soriano el objetivo es «reforzar la acción humanitaria en la zona e impulsar la solidaridad entre pueblos». A pocos días del aniversario, el Ayuntamiento de Begíjar ha hecho pública la donación a la Asamblea de L' Horta Sud de la Cruz Roja para dar cumplimiento al compromiso adquirido. «Cuando todo el mundo se volcó ya anunciamos que iba a ser una tarea ardúa y complicada de llevar adelante», ha explicado el alcalde.

«Desde Begíjar, el AMPA se organizó para llevar el primer camión de ayuda humanitaria y la recaudación del primer belén viviente del año pasado también fue para apoyar a las víctimas de la dana», ha querido recordar. «Nos comprometimos a dotar de 3.000 euros el presupuesto de 2025 para que, conforma fuese pasando el tiempo y la gente de fuera olvidando, hacer ver que se necesita muchísima ayuda todavía», ha insistido.

De igual forma, Soriano ha anunciado que una delegación del Ayuntamiento acudirá este miércoles a la zona cero de Valencia, para visitar el estado de las áreas afectadas, la situación de las poblaciones locales y para hacer entrega en primera persona de la donación municipal. Además, el alcalde de Begíjar ha asegurado que se reunirá con el alcalde de Paiporta, Vicent Chíscar Gisbert, y con el presidente de la Asamblea Comarcal de L'Horta Sud de Valencia, José Francisco Cabanes Alonso.