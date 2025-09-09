La NASA actualiza el riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4 sobre la Tierra y ahora apunta a la Luna Hace unos meses el riesgo de impacto puso en alerta al planeta y ahora los científicos ven una oportunidad única de observar un hecho excepcional

A comienzos de 2025 el nombre de un asteroide, 2024 YR4, comenzó a ocupar titulares en todo el mundo. Las primeras estimaciones de su órbita hicieron saltar las alarmas: existía la posibilidad de que impactara contra la Tierra en el año 2032, concretamente el 22 de diciembre. Sin embargo, la situación se ha ido revisando con el paso de los meses y a fecha 8 de septiembre de 2025 la situación ha cambiado y es mucho más tranquilizadora.

Los cálculos oficiales de NASA/CNEOS (el sistema Sentry o centinela, encargado de monitorizar y vigilar de manera continua los posibles impactos de asteriordes sobre la Tierra), han confirmado que 2024 YR4 no representa una amenaza de impacto con la Tierra en 2032 ni en el futuro previsible. En su tabla de posibles impactos ni aparece.

Esto ha sido posible porque durante los últimos meses se ha llevado a cabo un trabajo de seguimiento, ampliando el arco de observación y sumando mediciones desde telescopios terrestres y espaciales —incluido el Telescopio Espacial James Webb—, y se ha logrado refinar su trayectoria hasta descartar cualquier riesgo significativo para nuestro planeta.

Riesgo eliminado

En enero de 2025 el objeto alcanzó incluso el nivel 3 en la Escala de Torino, algo poco habitual que despertó la alerta mundial. Ese nivel se asigna cuando existe una «pequeña posibilidad» de colisión que podría justificar una atención más detallada. Y en ese momento se llegó a asegurar que 2024 YR4 tenía una probabilidad de una entre 83 de chocar contra la Tierra. Incluso la NASA dibujó un amplio mapa de posibles lugares donde podría impactar. Sin embargo, el mismo sistema que alertó de ese riesgo ha descartado en estos momentos el peligro: hoy la calificación ha regresado al nivel 0, lo que significa que no requiere atención especial.

De la Tierra a la Luna

El foco científico se ha desplazado, de hecho, hacia otro posible escenario: un encuentro cercano con la Luna en diciembre de 2032. Allí sí se mantiene una pequeña probabilidad de impacto, en torno al 3–4 % según las últimas cifras (en junio estaba entorno al 2%), aunque el evento no tendría consecuencias para la Tierra. Desde el punto de vista científico, sería incluso una oportunidad única para estudiar de primera mano el efecto de un impacto reciente en la superficie lunar.

Cronología oficial

29 enero 2025 — Primer aviso público de NASA: con el arco de observación aún corto, la probabilidad inicial superaba el 1% para el 22 diciembre 2032 (lo que también significa ~99% de no impacto).

31 enero 2025 — CNEOS/NASA informa que 2024 YR4 alcanza nivel 3 en la Escala de Torino, con «pequeña posibilidad» de impacto el 22 diciembre 2032.

2 abril 2025 — Con nuevas observaciones (incluido JWST), NASA acota l tamaño (~53–67 m) y descarta el riesgo significativo para la Tierra en 2032; la atención pasa a la probabilidad de impacto con la Luna (~3,8–4,3%).

16 abril 2025 — La página de «Hechos» de la NASA resume: «no supone un riesgo de impacto significativo con la Tierra en 2032 y más allá».

5 jun 2025 — La NASA publica una actualización sobre la probabilidad de impacto con la Luna; para la Tierra, el riesgo está descartado.

