El vuelco de un camión que circulaba por AP-7 obliga a cortar la CV-1520 entre Castellón y Borriol

El siniestro ha provocado que una bionda se haya descolgado entre el hueco de las dos calzadas, impidiendo la circulación de vehículos

EP

Castellón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:39

La salida de la vía y posterior vuelco de un camión que circulaba por un puente de la AP-7 ha obligado a cortar la CV-1520 entre Castellón y Borriol, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se ha registrado a las 15.30 horas de este miércoles. El camión circulaba por la AP-7, sentido Valencia, y en el puente sobre la CV-1520 se ha salido de la vía y se ha quedado volcado en la mediana.

El siniestro ha provocado que una bionda se haya descolgado entre el hueco de las dos calzadas, impidiendo la circulación de vehículos, por lo que ha sido cortada la CV-1520 a la altura de la rotonda de la Silla. El conductor del camión ha resultado herido leve, según las mismas fuentes.

