Los usuarios del Centro Ocupacional El Molí participarán en el embellecimiento cerámico de la nueva Plaza España

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva actuación de 'Onda Bonica' para impulsar las compras de proximidad en el mercado

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:23

El Ayuntamiento de Onda ha presentado una nueva actuación cerámica en Plaza España, concretamente en el Mercado Municipal, con el objetivo de seguir impulsando las compras de proximidad y revitalizar este espacio para el comercio local. A través del programa de embellecimiento urbano 'Onda Bonica', el consistorio transformará dos espacios que hasta ahora se encontraban degradados con dos grandes paneles cerámicos decorativos, con la gastronomía como protagonista.

La intervención se llevará a cabo con cerámica local, donada por la empresa ondense Realonda, que ha querido sumarse al proyecto aportando material de primera calidad. La creación de los paneles correrá a cargo de los usuarios del Centro Ocupacional El Molí, consolidando así un modelo de colaboración que combina inclusión social, arte y promoción de la identidad cerámica del municipio.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: «Cada actuación de Onda Bonica es una oportunidad para integrar y recordar que nuestra cerámica y nuestra gente son la mejor carta de presentación que tenemos ante el mundo. Y nuestra renovada Plaza España y el Mercado Municipal son nuestro mejor escaparate». «Con este proyecto reforzamos la integración de las personas con discapacidad, dándoles protagonismo en la transformación de Onda, al tiempo que ponemos en valor la cerámica ondense como seña de identidad de nuestro municipio», ha añadido.

Trayectoria de éxito compartido

Esta nueva intervención se suma a otros proyectos de gran impacto realizados también por los usuarios del Centro Ocupacional El Molí, como el gran trencadís del túnel de entrada a Onda, la escultura en homenaje al 'bou al carrer' o el parque de los planetas, actualmente en desarrollo.

«Nos sentimos muy orgullosos de seguir contando con el talento, la sensibilidad y el esfuerzo de los usuarios de El Molí», ha añadido Ballester. «Su trabajo lanza un mensaje claro: en Onda queremos una ciudad inclusiva, humana y comprometida con las personas».

Un mercado renovado

En paralelo a esta nueva actuación, el Ayuntamiento de Onda continúa mejorando el Mercado Municipal para hacerlo más moderno, eficiente y accesible, y así favorecer el comercio local y las compras de proximidad. Hasta la fecha ya se han llevado a cabo diversas mejoras como la renovación de las luminarias LED y las claraboyas, lo que ha permitido incrementar la iluminación del recinto y mejorar su eficiencia energética.

Asimismo, se han rehabilitado los baños, nuevas taquillas refrigeradas, se ha construido una rampa de acceso y se han ampliado puertas y pasillos para facilitar la entrada, especialmente de personas con movilidad reducida. En total, el consistorio ha destinado ya cerca de 200.000 euros a la transformación y modernización del Mercado Municipal, al que ahora se sumará la instalación de estos nuevos paneles cerámicos.

