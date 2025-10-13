Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Fachada de la universidad a distancia en una imagen de archivo. Toni Losas

La UNED de Villarreal suspende las actividades presenciales por la lluvia

La medida afecta tanto a las clases y tutorías como a la atención administrativa, incluida la apertura del centro

EP

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:41

Comenta

La UNED en Vila-real (Castellón) ha suspendido todas las acitivades presneciales previstas para este lunes ante la situación de alerta meteorológica de nivel naranja por lluvias decretada por la Generalitat Valenciana y la resolución de la Alcaldía de Vila-real.

La medida afecta tanto a las clases y tutorías como a la atención administrativa, incluida la apertura del centro. Desde la Dirección se ha informado que la suspensión será solo durante la jornada del lunes, salvo que se emitan nuevas indicaciones en función de la evolución del temporal.

No obstante, todas las clases se impartirán con normalidad en formato online, tanto en directo como en diferido, a través de las plataformas habituales de la UNED. «No es una novedad, sino una oportunidad para reafirmar que el aprendizaje no se detiene nunca», han destacado desde la Dirección del centro.

«La UNED ha sabido transformarse siempre, desde la pandemia hasta hoy, garantizando el acceso a la educación desde cualquier lugar», ha añadido.

La UNED, universidad pública más grande del mundo y referente en educación a distancia, permite estudiar desde casa con solo un dispositivo electrónico, adaptándose a cada estudiante y a cualquier circunstancia. Con esta decisión, la UNED Vila-real reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad universitaria y con un modelo educativo «flexible, accesible y de calidad que convierte cada reto en una oportunidad para seguir aprendiendo»

