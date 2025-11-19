Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mascletà en Castellón. Nacho Canos

Las siete pirotecnias que dispararán las 'Mascletaes' de las Fiestas de la Magdalena 2026

Los espectáculos pirotécnicos se dispararán entre el lunes 9 de marzo y el domingo 15, a las 14.00 horas en el recinto del Primer Molí

Redacción

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:00

La ciudad de Castellón ha elegido a las siete empresas de pirotecnia del XXX Concurso de Espectáculos Pirotécnicos-Mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2026. La sala de prensa del Ayuntamiento ha acogido el sorteo que se ha realizado con la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ante el secretario municipal para seleccionar a las 7 de las 9 empresas presentadas.

Selma ha puesto en valor que «un año más queda patente que el Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena es un verdadero reclamo y uno de los mejores escaparates a nivel autonómico y nacional para que las empresas de pirotecnia puedan medirse y preparar espectáculos de primer nivel».

La edil también ha explicado que las 9 empresas presentadas son de toda la Comunitat Valenciana y también ha enfatizado que «ya es el tercer año consecutivo que son más las empresas inscritas para participar que días disponibles de 'mascletaes'», y ha apuntado que es una muestra más de que las Fiestas Internacionales de la Magdalena sitúan en un lugar «muy relevante» los espectáculos de pirotecnia.

Las empresas seleccionadas son Pirotecnia Pibierzo S.L., Pirotecnia Hermanos Sirvent, Pirotecnia Alto Palancia, Fuegos Artificiales Mediterráneo, Pirotecnia Turís, Pirotecnia Tamarit y Global Foc S.L. Como primera suplente queda pirotecnia Peñarroja y segunda suplente pirotecnia Hermanos Ferrández.

La concejala de Fiestas también ha dado cuenta de que, una vez sea revisada toda la documentación aportada por las empresas seleccionadas, serán las Reinas de las Fiestas quienes procederán a realizar un segundo sorteo para distribuir a las correspondientes empresas de pirotecnia en los días de fiestas.

Selma también ha agradecido el trabajo realizado al presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, también presente en el sorteo, junto al resto de miembros de la Junta «por el trabajo totalmente altruista que realizan en favor de las fiestas de la ciudad». «Es digna de alabar su dedicación en pro de que nuestros signos de identidad sigan vivos e incluso, adquieran una mayor dimensión y relevancia», ha añadido.

Los espectáculos pirotécnicos se dispararán entre el lunes 9 de marzo y el domingo 15, a las 14.00 horas en el recinto del Primer Molí. La primera de las 'mascletaes' de las fiestas de la Magdalena 2026 será la ganadora del concurso de las fiestas 2025, Pirotecnia Mediterráneo.

