Roban a punta de machete a un conductor que llevaba 2.800 euros en efectivo en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia cometido contra un joven dentro de su vehículo en ... la localidad de la Vall d'Uixò (Castellón), según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba dentro de su vehículo estacionado en la vía pública y los dos detenidos lo abordaron, cada uno por un lateral del coche, mientras uno de ellos esgrimía un cuchillo y el otro un machete, con los que intimidaron a la víctima para sustraerle sus pertenencias.

Durante el forcejeo, los agresores intentaron arrebatarle el reloj y le ocasionaron cortes por arma blanca, y acto seguido huyeron del lugar llevándose el bolso de la víctima que contenía 2.800 euros en efectivo.

Detenciones

Las labores de investigación de los agentes culminaron con la identificación, localización y detención de los presuntos autores, dos hombres de 28 y 32 años, a las que se les atribuye un delito de robo con fuerza e intimidación.

Los detenidos, junto con las diligencias, han sido entregados en los juzgados de Castellón, donde se ha decretado su ingreso en prisión.

La guardia Civil recuerda a la ciudadanía que se deben mantener las ventanillas cerradas y las puertas bloqueadas cuando el vehículo se encuentre estacionado o en marcha, especialmente en zonas poco transitadas. Asimismo, se aconseja evitar la exhibición de objetos de valor que puedan llamar la atención de los delincuentes.