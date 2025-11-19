El pueblo de Castellón que supera los 100 habitantes después de doce años La apertura de una tienda y la mejora de servicios propicia que Matet empiece a crecer

106 habitantes. Para muchos puede parecer muy poco pero para Matet es un motivo de orgullo y de garantizar un futuro. Y es que después de doce años, desde 2013, este pequeño municipio del interior de Castellón ha superado la barrera de los cien habitantes. Rondando desde hace años los 80 vecinos, incluso llegó a 73 en 2021, « a base de esfuerzo, con perseverancia y tesón, y entre todos, lo hemos conseguido», llegar al centenar de residentes.

Así lo expone la alcaldesa de esta pequeña y coqueta localidad del Alto Palancia a la que corona el Pilón. El emblema árabe de lo que fue el pueblo y el símbolo de resistencia que hoy es. «Seguimos avanzando», declara Rosa Guillermo Tortajada.

Detrás de los 106 habitantes que posee la localidad hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y no poca insistencia. Y es que luchar contra la despoblación no es una tarea sencilla. «En estos años hemos trabajado hasta conseguir abrir una tienda. Y eso es mucho. Teníamos el local y nos faltaba dinero para adecuarla. Y la Diputación nos ayudó para que de la mano de la Cooperativa de Viver vinieran a Matet los productos mínimos para garantizar recursos a nuestros vecinos», destaca la alcaldesa.

El bar es otra de las actividades que el ayuntamiento tiene en concesión. Como también la piscina municipal y su servicio de restauración. «Todo nos ayuda a dar vida al pueblo», expone la alcaldesa que no deja perder ni una sola subvención. En la actualidad, Matet trabaja en la puesta a punto de su futuro museo, adecua los accesos al municipio con el Plan Impulsa de la Diputación de Castellón y convoca charlas y actividades periódicas porque «tenemos toda la vida por delante».

Para la alcaldesa, «lo importante es seguir trabajando, porque aunque los objetivos se alcanzan no tan rápido como desearíamos, al final llegan y cuando se logran el éxito es colectivo. Y merece la pena celebrar que aquí hay vida los 365 días del año», concluye Guillermo.