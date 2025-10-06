Una persona herida grave tras colisionar un turismo y un camión en el término de Vinaròs El accidente ha obligado a cortar la N-340 durante durante más de cinco horas

La zona de la carretera en la que ha tenido lugar el accidente se considera como punto negro.

EP Vinarós Lunes, 6 de octubre 2025, 19:20

Una persona ha resultado herida grave este lunes en un accidente de tráfico registrado en la N-340, a la altura del municipio de Vinaròs, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado hacia las 12.00 horas en el kilómetro 1.052,100 de dicha carretera, tras colisionar un camión y un turismo. Como consecuencia del accidente, el conductor del turismo ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Vinaròs, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso.

El camión siniestrado ha quedado atravesado en la vía, por lo que la N-345 ha permanecido cortada al tráfico hasta que el vehículo ha sido retirado. La carretera se ha reabierto al tráfico a las 17.20 horas.