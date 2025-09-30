Peñíscola convertirá a sus vecinos y visitantes en actores por un día Recrearán rodajes que han tenido lugar en la localidad castellonense

EP Martes, 30 de septiembre 2025, 11:48

Los visitantes y turistas se convertirán en actores por un día, este octubre, en Peñíscola (Castellón), ya que la experiencia cinematográfica llega de nuevo a esta localidad con las actividades de turismo vivencial.

Con los escenarios de rodaje de la ciudad atrezzados y decorados como lo estuvieron en los rodajes de las grandes producciones audiovisuales que ha alojado, los participantes podrán sentirse como Tyrion Lannister (Juego de Tronos), Charlton Heston (El Cid) o los Bucaneros del Caribe a las órdenes de un director de cine y acompañados por equipo técnico, recreando un rodaje real, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La experiencia cinematográfica en vivo se llevará a cabo entre los días 8 y 12 de octubre, en diversos puntos de la ciudadela, como por ejemplo la Plaza de Bous, el Museo del Mar, la plaza Santa María o Playa Sur y con temáticas relacionadas con las superproducciones que ha acogido la ciudad.

«Esta actividad, ya consolidada, es punto de encuentro para quienes quieren sentirse dentro de un rodaje en exteriores, durante el cual, además, pueden imaginar cómo se veía Peñíscola durante los rodajes que, históricamente, la han convertido en una ciudad de cine», ha explicado el edil del área de Turismo, Ramón Simó.

Las recreaciones de rodajes estarán tematizadas como en la película Calabuch, con ambiente pirata, fantasías heroicas y con temática histórica medieval.