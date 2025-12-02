Oropesa del Mar finaliza sus obras de mejora en el sistema de abastecimiento y en la red de agua potable de la urbanización El Balcó

EXTRA Martes, 2 de diciembre 2025, 17:43 Compartir

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha finalizado las obras de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable y en la red de distribución de la urbanización El Balcó, unos trabajos ejecutados por la empresa FOBESA con una inversión total de 330.531,69 euros + IVA.

Las actuaciones abarcan dos áreas fundamentales del sistema municipal: los depósitos generales de Bombí y la renovación de tuberías en varias calles de la zona residencial.

Mejoras en el depósito general de Bombí

Durante las últimas semanas se han desarrollado diversas actuaciones en los depósitos de Bombí, infraestructuras clave para el almacenamiento y la regulación del agua potable del municipio. Los trabajos han incluido construcción de un nuevo colector que recoge el agua de los principales pozos municipales y renovación del impermeabilizante interior de los vasos de almacenamiento.

Estas mejoras permitirán optimizar la gestión del agua procedente tanto de los pozos municipales como de la desaladora de Acuamed, cuyo aporte complementa al suministro tradicional desde 2019.

Gracias a la intervención, el Ayuntamiento podrá realizar maniobras más eficientes para equilibrar las diferentes fuentes de abastecimiento, reforzando la seguridad hídrica del municipio.

Oropesa del Mar cuenta con un sistema de abastecimiento formado por tres etapas: producción, almacenamiento y distribución. Los depósitos Bombí I (350 m³) y Bombí II (1.000 m³) constituyen el almacenamiento principal, garantizando el suministro incluso ante incidencias en las fuentes productoras. La actuación actual en Bombí I completa la mejora ya realizada en Bombí II en 2022.

La vicealcaldesa y concejala de Urbanismo y Vía Pública, Araceli De Moya, ha destacado la importancia de estos trabajos: «La intervención en Bombí I mejora la capacidad operativa del sistema, nos permite responder con mayor eficacia ante incidencias y garantiza un servicio de calidad a los vecinos. Estas obras complementan la actuación realizada en 2022 y consolidan un sistema de abastecimiento más seguro y moderno para Oropesa del Mar.»

Renovación de la red en la urbanización El Balcó

El proyecto también contempla la sustitución integral de la red de agua potable en varias calles de la urbanización El Balcó, donde se habían detectado múltiples microfisuras en tuberías antiguas de polietileno y PVC. Estas patologías son comunes cuando concurren factores como la mala calidad de materiales, presiones inadecuadas o deficiencias en la instalación original.

FOBESA está instalando más de 3.400 metros de tubería nueva, con diámetros entre 90 y 110 mm y presión nominal de 16 bares. La actuación afecta a las calles: Avenida Benicasim, Calle Azor, Calle Abubilla, Calle Madroño y Calle Ruiseñor. Además, se están renovando las acometidas que conectan la red municipal con las viviendas de los usuarios. Actualmente ya se han completado los trabajos en la calle Azor y avenida Benicasim, mientras continúan en la calle Abubilla.

Declaraciones del alcalde

El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, ha subrayado el impacto positivo de estas actuaciones sobre los servicios básicos del municipio: «Tenemos que garantizar los servicios esenciales para los ciudadanos. Estas obras en El Balcó muestran nuestro interés por mejorar el municipio y ofrecer a los vecinos una red de abastecimiento segura, moderna y en las mejores condiciones.» Y añade: «Durante las dos próximas semanas en el marco de mejora de estas obras se realizarán obras en uno de los tramos de la calle Ruiseñor».

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas municipales, reforzando la eficiencia del suministro, la seguridad del servicio y el bienestar de todos los vecinos.