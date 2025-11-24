Oropesa del Mar celebra la Cursa de Muntanya Serra d'Orpesa y consolida su apuesta por el deporte y la naturaleza

EXTRA Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:36 Compartir

Oropesa del Mar ha vivido una vibrante jornada deportiva con la celebración de la Cursa de Muntanya Serra d'Orpesa (CMSO), una prueba que continúa creciendo y que demuestra, año tras año, que el municipio no solo es un referente costero, sino también un enclave privilegiado para la práctica del deporte en la naturaleza. La carrera ha puesto en valor la riqueza paisajística de la Serra d'Orpesa, ofreciendo a los participantes un recorrido exigente con magníficas vistas al Mediterráneo.

La presente edición ha contado con dos modalidades —distancia corta y distancia larga— y con una destacada participación de corredores locales y de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana y del resto del país.

CLASIFICACIONES

-DISTANCIA CORTA – CATEGORÍA MASCULINA

1. Adrián Gascón Martín (Alcora)

2. Aitor Safont Salvador (Vistabella)

3. Adrián Alzira Marco (Benlloch)

Locales – masculina corta

1. Jonathan Prado

2. Andrés Safont

3. Roberto Barrio

-DISTANCIA CORTA – CATEGORÍA FEMENINA

1. Sonia Ayuso Frutos (Segovia)

2. María de la Torre

3. Etel Sanz

Locales – femenina corta

1. Etel Sanz

2. Eva Valls

3. Janayna Sobreira

-DISTANCIA LARGA – CATEGORÍA MASCULINA

1. Marc Carbó

2. Víctor Villalón

3. Martín Bacas

Locales – masculina larga

1. Marc Carbó

2. Pedro Domingo

3. Lorenzo Blázquez

-DISTANCIA LARGA – CATEGORÍA FEMENINA

1. Sandra Lafuente

2. Ana Martínez

3. Sonia Escuriola

Locales – femenina larga

1. Sandra Lafuente

2. Ana Martínez

3. Patricia Martos

Premios especiales

Atleta posición 30 → Cassio Silva, ganador del lote de productos ofrecido por Clínica Andrés Safont.

Atleta posición 50 → Patricia Martos, ganadora del lote de productos de la Farmacia Al Poble.

Segmento Strava → Paletilla para el vencedor o vencedora del desafío cronometrado.

La concejala de Deportes, Sonia Bellés, ha puesto en valor el éxito de la prueba: «La CMSO vuelve a demostrar que Oropesa del Mar es un municipio con un entorno natural extraordinario para el deporte. Ver a tantos corredores disfrutar de nuestra sierra y de sus vistas al mar es un orgullo. Seguiremos apostando por pruebas que promocionen el deporte, el turismo activo y la convivencia.»

Con una participación creciente, un ambiente inmejorable y un recorrido que enamora a los corredores, Oropesa del Mar consolida la CMSO como uno de los grandes eventos deportivos del otoño y como una cita imprescindible para los amantes del trail.