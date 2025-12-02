Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ONDA

Onda impulsa el talento deportivo local con la concesión de 64 becas a deportistas de élite, promesas y sénior femenina

La inversión municipal alcanza los 30.000 euros para cubrir gastos federativos, desplazamientos y material deportivo

EXTRA

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:38

El Ayuntamiento de Onda ha concedido un total de 64 becas deportivas destinadas a deportistas de élite, promesas y categoría sénior femenina, dentro de la convocatoria municipal 2025. Con una inversión máxima de 30.000 euros, el consistorio busca aliviar los costes derivados de la práctica deportiva en alto rendimiento, contribuyendo a financiar gastos federativos, desplazamientos a entrenamientos y competiciones y material deportivo.

En este sentido, el concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte, ha destacado: «Apostamos por ofrecer a nuestros deportistas las mejores condiciones para seguir creciendo y representando a nuestro municipio en lo más alto».

Las ayudas municipales se han distribuido según la trayectoria y nivel competitivo de cada deportista, reconociendo tanto los logros consolidados como la proyección de las jóvenes promesas. Así pues, la convocatoria ha incluido cuatro niveles: deportistas de élite nacional, élite autonómica, promesas deportivas y sénior femenina, garantizando así que el esfuerzo y dedicación de los atletas cuente con respaldo municipal.

Compromiso con el deporte

Las becas complementan el programa estable de apoyo al deporte local que impulsa el Ayuntamiento, reforzado también mediante los convenios anuales con los clubes deportivos de la ciudad.

En la convocatoria anterior, correspondiente a 2024, el consistorio destinó ayudas a 74 deportistas por una cuantía total de 19.837,50 euros, reforzando la apuesta municipal por acompañar al talento ondense en todas las disciplinas.

Además de acompañar a los deportistas individualmente, el consistorio mantiene cada año una gran aportación económica a los clubes deportivos de la ciudad para garantizar su estabilidad y crecimiento, reforzando el tejido deportivo local desde la base hasta la alta competición.

