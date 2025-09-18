Montanejos: Aventura, montaña y ciclismo entre barrancos y termas

Suplementos Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:44 Compartir

Montanejos se ha consolidado como un tesoro natural para los amantes del ciclismo. Su localización en el corazón del Alto Mijares —una comarca marcada por montañas, bosques y aguas termales— convierte a esta pequeña localidad castellonense en un enclave privilegiado para disfrutar del deporte sobre dos ruedas, y perfectamente accesible desde capitales de provincias como Castellón, Valencia o la vecina Teruel.

Montanejos no solo presume de sus populares aguas termales o sus desfiladeros esculpidos por el río Mijares; también ha sabido consolidarse como destino de referencia para el ciclismo de montaña, con rutas perfectamente señalizadas que se adaptan a todos los niveles. Desde senderos técnicos entre pinares hasta caminos forestales con vistas de postal, el municipio ofrece un catálogo de experiencias ciclistas difícil de igualar.

El terreno de Montanejos es una carta de amor a los ciclistas más intrépidos. Las rutas combinan tramos rápidos con secciones técnicas plagadas de raíces, rocas y bajadas que exigen la máxima pericia al manillar. Una de las joyas más destacadas es la que conecta el núcleo urbano con el embalse de Arenoso con diferentes alternativas de trazado, kilometraje y dureza con unas impresionantes vistas panorámicas. El cañón del Mijares bajando al barranco de la Maimona o el sendero de la Bojera son otros lugares de excepcional belleza situados en este espectacular entorno.

Estas rutas se complementan con la infraestructura del Centro BTT Alto Mijares, que funciona como punto de referencia para los aficionados. Desde allí parten ocho rutas balizadas con distintos niveles de dificultad y longitudes, que suman en conjunto 266 kilómetros. Esta red ha sido diseñada tanto para principiantes como para ciclistas avanzados, permitiendo explorar la comarca desde múltiples ángulos.

Entre otras alternativas, cuenta con propuestas para iniciados como la ruta que se desarrolla junto al río MIajers o la Canturro-Canalica con 8 y 12 kilómetros respectivamente, con las que descubrir de manera pausada o en familia la zona. Un escalón por encima se encuentran otras rutas como la que recorre el trazado de la marcha cicloturista BTT Montanejos organizada por la asociación deportivo cultural la Bojera que, con sus 33,5 kilómetros de trazado, se presenta como un primer reto para los no tan experimentados, e incluso como una jornada de intenso entrenamiento para aquellos más entrenados y que quieran aporta un ritmo extra a lo largo de un trazado no muy largo a través de localidades como Montanejos, Cirat y Montán.

En la misma línea de exigencia estaría el trayecto que une el centro de BTT y la Puebla de Arenoso con 27,5 kilómetros de recorrido de ruta lineal, balizada en la que se combinan tramos de pista de cemento de tierra y alguno de enlace de carretera.

Para los que quieran exigir algo más a sus piernas pueden optar por trayectos circulares entre el centro y San Vicente de Piedrahita con alrededor de 45 kilómetros pasando por puntos como los caseríos de los Molares y de la Hoz, las masías de Cortes Viejas y de Fuentes o el Mirador de Santa Bárbara. El Salto de la Novia es otro punto de interés al que acceder con la bicicleta de montaña.

No obstante, la extensa red de caminos, pistas forestales y sendas transitables para las bicis, con todo tipo de alternativas. Para los más expertos existen rutas como la de La Rosada, con un desnivel acumulado de hasta 1.066 metros en 38 kilómetros de trayecto o la también elaborada por el Centro BTT Alto Mijares que une Cirat y Montán con la opción de subir hasta el monte Pina para contemplar una bella panorámica del Barranco del Moro, en un trayecto con 63 kilómetros de recorrido y más de 2.200 metros de desnivel.

