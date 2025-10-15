Moncofa da inicio a las fiestas de Sant Antoni con una semana de música, toros y tradición

EXTRA Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56 Compartir

El sopar de penyes y el sorteo de cadafals anunciaron en Moncofa las fiestas de Sant Antoni, que arrancarán formalmente el viernes 3 de octubre con la tradicional entrada de peñas y correbar, y el xupinazo tras el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Una explosión de fiesta y hermandad que, hasta el sábado 11 de octubre, llenará Moncofa con música, actos populares, toros o actividades infantiles.

Entre los momentos más esperados destacan las entradas y emboladas de toros, con ejemplares de ganaderías de prestigio, así como las actuaciones musicales, que harán sonar en Moncofa grupos como Vudú, Generación Z o Gustavo Paradís, además de orquestas, espectáculos de flamenco y tardeos con dj, grupos de rumba y versiones. Las cenas populares, con propuestas como la tortilla gigante del primer viernes, la cena de calderas o las paellas, volverán a ser punto de encuentro ineludible de las fiestas.

No faltará tampoco la pólvora y el fuego, con la mascletá nocturna del domingo 5 de octubre o el correfoc de los Dimonis del Poll de Nules, que precederá el pasacalle del gegantó Antoniet, el Mariner, el jueves 9. Muy esperadas son también otras citas, como la tercera edición de Tu cara me suena o el desfile y baile de disfraces con premios.

Las familias y los más pequeños y pequeñas también contarán con propuestas a diario, desde parques con juegos hinchables hasta correbou adaptado o el espectáculo musical de Trobadorets (jueves 9). La programación se completa con la procesión y la misa en honor a Sant Antoni, el domingo 5 de octubre, y el acto institucional del 9 d'Octubre, una jornada que contará también con partidas de pilota, tanto locales como profesionales.

La concejala de Fiestas, Maria Teresa Alemany, ha destacado que «la Comisión de Fiestas ha preparado este año una programación para que todo el pueblo y las familias podamos disfrutarlas, con una programación muy variada que combina tradición, diversión y cultura». Alemany ha agradecido a la Junta Gestora, las peñas, asociaciones y entidades su implicación en la organización y ha animado a la ciudadanía y a las personas visitantes «a participar en todos los actos, a vivir el ambiente de la calle y a disfrutar con responsabilidad de unas fiestas que son parte esencial de Moncofa».