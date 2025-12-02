El MAMBU proyecta internacionalmente la Villa Romana de Sant Gregori en el XXVI Simposio de Arqueología Mediterránea

EXTRA Martes, 2 de diciembre 2025, 17:41 Compartir

El Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU) participó en el XXVI Simposio de Arqueología Mediterránea (SOMA 2025), celebrado del 27 al 29 de noviembre en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA (Cartagena). SOMA es un encuentro internacional de referencia, organizado por el Ministerio de Cultura y dedicado a la gestión y la investigación del patrimonio mediterráneo, que reunió a investigadores, universidades y profesionales de múltiples países.

El MAMBU, en colaboración con el Aula de Arqueología Mediterránea de la Universitat Jaume I (UJI), presentó la comunicación titulada: «Sant Gregori (Burriana): excavación, investigación y gestión de una villa marítima especializada en viticultura». La intervención expuso los resultados de las recientes campañas de excavación en la villa romana marítima de Sant Gregori, un enclave de más de 15.000 m² situado a escasos metros del mar y cuya actividad económica estuvo vinculada a la viticultura en época romana.

La comunicación puso en valor los avances alcanzados en materia de estratigrafía, análisis productivo, documentación, conservación y, especialmente, en la gestión y protección del yacimiento, actualmente uno de los más relevantes de la costa valenciana.

Además, esta participación tuvo un valor especialmente destacable al ser el único yacimiento arqueológico de la Comunitat Valenciana presentado en esta edición del simposio, convirtiéndose así en el único representante del ámbito valenciano dentro de un encuentro internacional que reunió proyectos de toda la cuenca mediterránea. Esta presencia sitúa a Burriana y al yacimiento de Sant Gregori en el panorama científico europeo, reforzando su relevancia dentro del patrimonio arqueológico costero.

Asimismo, la presentación destacó el papel del Aula de Arqueología Mediterránea en la formación de estudiantes internacionales y en el desarrollo de proyectos de investigación conjunta en Burriana, consolidando una línea de trabajo que conecta a la ciudad con redes académicas europeas. La participación del MAMBU en SOMA 2025 supuso una oportunidad para compartir metodología, resultados científicos y estrategias de gestión arqueológica, así como para establecer nuevos contactos con especialistas en patrimonio costero y subacuático.

Por su parte, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado la importancia de este logro ya que la «presencia de Burriana en un simposio internacional de la envergadura de SOMA 2025 es un reconocimiento al excelente trabajo que se está realizando desde el MAMBU y el Aula de Arqueología de la UJI. Nuestro compromiso es seguir impulsando la investigación y la protección de Sant Gregori, un yacimiento que no solo es un tesoro local, sino también un referente arqueológico de la viticultura en la costa mediterránea», ha afirmado.