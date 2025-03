Magdalena 2025: programa de actos de este viernes, castillos, desfiles, concierto de Andy y Lucas..

Mario Lahoz Viernes, 28 de marzo 2025, 01:01 Comenta Compartir

La Magdalena 2025 se adentra en sus días más intensos. El domingo 30 de marzo cierran las fiestas de Castellón, pero el programa todavía tiene preparadas muchas sorpresas. Vecinos y visitantes tienen cientos de eventos con los que disfrutar el final de la semana festiva.

El cartel del viernes promete sensaciones fuertes. El día arranca con una despertà con el tradicional artificio 'trò de bac'. Los apasionados de la pólvora podrán disfrutar de la 5ª jornada del Concurs de mascletaes y de un castillo nocturno en la explanada del auditorio. Eventos gastronómicos, conciertos de artistas de renombre, desfiles internacionales, un sinfin de actividades a disposición de los asistentes.

Programa de actos del viernes 28 de marzo

Consulta aquí el programa completo

- 08:00h. Despertà amb trò de bac. Exhibición de recuperación del tradicional artificio que, partiendo de la Farola, recorrerá la calle Zaragoza y calle Colón, para finalizar en la plaza Mayor con un remate aéreo. Organizan la Gaiata 7 Cor de la Ciutat, la Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc y Dimonis de la Plana.

- 11:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 18, Cremor.

- 11:00h. XIV Mostra Gastronòmica en la plaza del Segon Molí y en el parque de los juegos tradicionales. Organiza: Federació de Colles de Castelló.

- 11:30h. Espectáculo de animación infantil en la plaza Santa Clara.

- 11:45h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 14 Castàlia

- 12:00h. Gran actuación del mago Perete en la Gaiata 17.

- 12:00h. Vermut musical en el Escenario La Peatonal.

- 12:00h. Actuación de Culpables en el Escenario Rey Don Jaime

- 12:15h. Vermut musical con DJ Vicent Vidal en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 12:30h. Actuación de Rockolas en el Escenario Puerta del Sol.

- 12:30h. Actuación de Rockin Little en la Plaza Fadrell

- 12:30h. Actuación de Paradita Flamenca en el Zoco

- 12:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 11, Forn del Pla.

- 13:00h. XXXIV Festival Internacional de Música de Festa a cargo de Intersolfa. Recorrido: av. Rey don jaime - c/Colón - c/Mayor - pl. Mª Agustina - av. Capuchinos - Primer Molí (zona de mascletaes).

- 13:00h. Actuación de Queer Fest Magdalena Party. Vermut con LexiSB en la Colla Cabasset.

- 13:00h. Actuación de Playa Desnuda en Solé City

- 13:00h. Vermut Magdalenero en El Toll Gaiata 10, de 13:00 a 15:00

- 14:00h. Quinta jornada del XXVII Concurso de mascletaes Ciudad de Castellón en María Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Turis.

- 16:00h. Gymkana para la juventud en la Gaiata 17.

- 16:00h. Tarde para los niños en la Gaiata 14.

- 16:30h. Parque infantil en la calle Pintor Soler Blasco hasta las 20.30 horas.

- 17:00 h. Apertura de la Carpa Oficial de la Gaiata 13 y Escenario Sensal en la plaza Pintor Soler Blasco.

- 17:00 h. Corrida de Toros. Toros de Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto para Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

- 17:00 h. Sesión de Techno & House Music + 14 DJ's hasta el cierre en el Escenario La Peatonal.

- 17:00 h. Piñata y globotada en la Gaiata 17.

- 17:00 h. Show de DJ's en la Plaza Cardona Vives, Gaiata 7 Cor de la Ciutat, de 17:00h a 02:00 de la madrugada.

- 17:00 h. Juegos infantiles en la Gaiata 9 Espartera en la Plaza del Bisbe Pont i Gol.

- 17:00 h. Actuacion de LAPOP.ERA en el Escenario Puerta del Sol.

- 17:00h. Actuación de Sergy Kylven en la Colla Cabasset.

- 17:00h. Juegos infantiles en la Gaiata 9 Espartera.

- 17:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 15, Sequiol.

- 17:00h. Actuación de DJ Keeyez en el Escenario Rey Don Jaime.

- 17:00h. Actuación de Mash Masters -Hip Hop, Ska, Reagge, Cumbia- en Lupulove. Horario de 17:00 horas a la 01:00 de la madrugada.

- 17:00h. SESION ESPECIAL - RETROSPECTIVE Y REMEMBER TONI RICO SANTI en El Toll Gaiata 10, de 17:00 horas a las 04:00 de la madrugada.

- 17:30h. Actuación de Malaidea y Dusting en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 17:30h. ACtuación de Cristina Soundtrack en la Plaza Tetuán. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- 18:00h. Actuación de la Banda de la UJI en la plaza Santa Clara.

- 18:00h. Actuación de Elias Posh en la Plaza Fadrell.

- 18:00h. Tardeo del Rei Barbut. Actuación musical de Los Simples en la Plaza de las Aulas.

- 18:00h. Desfile Internacional de Animación. Desfile de animación, teatro de calle y musica. Recorrido: c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Gobernador, c/ Guitarrista Tárrega, c/ Asensi, pl. La Paz, c/ Gasset, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Con la participación de todas las Bandas Internacionales

- 18:00h. Actuación del grupo de taetro El Cresol en el Teatro del Raval. Pondrá en escena las obras 'Cascarràbies de Millàs' y 'Cels de novençà' de Peris i Celda.

- 18:00h. Actuación de Mucho Mejor con Tributo a Los Rodríguez en Solé City

- 18:00h. Actuación de Sonia y sus Secuaces en la colla Bacalao.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro Amigos del Teatro en el Centre Cultural La Marina. Pondrá en escena la obra 'Viernes de octubre con vistas' de Antonio Jesús Arbeloa García.

- 18:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

- 18:30h. Actuación de la banda pop-rock español Culpables en la plaza Pintor Soler Blasco.

- 18:30h. Actuación de LOS_INDI.OS en el Escenario Puerta del Sol.

- 19:00h. Actuación de Menuda G - Tributo a Hombres G en el Zoco.

- 19:00h. Muestra folclórica en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Grup Ramell.

- 19:00h. Actuación de Generación Z en la Gaiata 17.

- 19:00h. Actuación de Kasparov en la Gaiata 9 Espartera.

- 19:00h. Shows La Niña Delantro - Chloe Vittu – Mariana Star – Shani LaSanta – La Bella Vampi Eco Delantro en la Colla Cabasset de 19:00 horas a 23:00 de la noche.

- 19:00h. Actuación de Tom Bombadil en el Escenario Rey Don Jaime.

- 20:00h. Actuación de DJ Choris Gas en el Solé City

- 20:30h. VIII Desfile Templer-Gaiater. Organizado por la Asociación Cultural Caballeros Templarios de Castellón y Gaiata 10 El Toll. Recorrido: c/Alicante - camino La Plana - av. Capuchinos - Plaza Mª Agustina.

- 21:00h. Barbacoa popular. Gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibañez.

- 21:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 19, La Cultural.

- 21:00h. Actuación de El Serrucho en el Escenario Rey Don Jaime.

- 22:00h. DJ Hector Mirá en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 22:00h. Actuación de la Orquesta Kinky Band en la Plaza Fadrell.

- 22:00h. Actuación de Waterloo - Tributo a Abba en el Zoco.

- 22:30h. Gran actuación musical Tributo a Melendi hasta el cierre del Escenario Sensal.

- 23:00h. Actuación de Ferrán en la Colla Cabasset

- 23:00h. Concierto de Andy y Lucas en el recinto de ferias y mercados de Castellón.

- 23:00h. Discomóvil The End en la Gaiata 17.

- 23:00h. Actuación de Anora Kito y Barreño en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 23:00h. Actuación de a lo Fito - Tributo a Fito y Fitipaldis en la Colla Bacalao.

- 23:00h. Actuación de Bandalay DJ's Fest en el Escenario Rey Don Jaime.

- 23:00h. Castillo de fuegos a cargo de Pirotecnia Martí, en la explanada del Auditorio.

- 23:00h. Noche amenizada con discomovil en la Gaiata 14

- 23:30h. Actuación en Escenario Puerta del Sol de ORQUESTA CENTAURO.

- 23:30h. Orquesta The Luxe en la Gaiata 9 Espartera

- 23:30h. Revetlla del Rei Barbut. Actuación de Jarana en la Plaza de las Aulas. A continuación, sesión DJ.

- 23:30h. Actuación de Michelle Poletto en el Zoco.

- 01:00h. Actuación del Grupo La Golfería en la colla Bacalao.

- 02:00h. Actuación de Dennis Moore en la Colla Cabasset.