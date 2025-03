Magdalena 2025: programa de actos de este miércoles, despertà, xocolatada, correfocs...

Mario Lahoz Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:18 Comenta Compartir

Las Fiestas de la Magdalena 2025 impregnan las calles de Castellón de un aroma festivo. Residentes y visitantes acuden a la capital de La Plana para experimentar como es su semana festiva. Desde el 22 de marzo al 30 de marzo, hay organizados cientos de eventos para que todos aquellos que quieran asistir encuentren el modo de disfrutar.

Este miércoles es el turno del VI Desfile de Animación de Collas y Carros engalanados. Las peñas recorrerán las calles de la ciudad mientras la música y las luces ambientan el acto. Además, también se llevará a cabo la tercera jornada del concurso de mascletaes a cargo de Pirotecnia Alto Palancia. Eventos taurinos, actos tradicionales y actividades infantiles completan el extenso programa.

Programa del miércoles 26 de marzo

- 08:00h. Despertà. Despertà por el sector Gaiata 18 - Cremor en la Plaza de España.

- 09:30h. Segunda jornada de la VII Caravana Festera hacia la Mascletà, con la participación de carros engalanados y gaiatas que, partiendo de la Gaiata 1 Brancal de la Ciutat, recorrerá los sectores 15 Sequiol, 7 Cor de la Ciutat, 18 Crémor, 14 Castàlia y 11 Forn del Pla, para finalizar en el recinto de la mascletà.

- 10:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 9, L'Espartera.

- 10:45h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 16, Rafalafena.

- 11:00h. Magdalena Circus. Muestra Internacional de Nuevo Circo, en la plaza Huerto Sogueros.

- 11:00h. Día Popular de la Feria para todas las atracciones mecánicas. Horario de 11:00h de la mañana a 14:00h de la tarde y de 16:00h de la tarde al cierre.

- 11:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 10, El Toll.

- 12:30h. Actuación de Michel el Cigalita en el Zoco.

- 12:30h. Entrega de la insignia 'Gaiater de l'any' al mago Yunke en los salones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

- 12:45h. Encierro infantil, que partiendo desde la plaza Santa Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la plaza Mª Agustina.

- 13:00h. Vermut Magdalenero en El Toll Gaiata 10, de 13:00 a 15:00 horas.

- 13:00h. Actuación de Lxs Nadie en Solé City.

- 13:00h. Actuación musical de Vermut con Esto No Es Kansas DJs en la Colla Cabasset.

- 14:00h. Tercera jornada del Concurso de mascletaes Ciudad de Castellón en la calle María Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.

- 16:00h. Taller de iniciación al 'raspall' para niños y niñas y VI Encuentro entre Centros de Atención a Personas con Enfermedad Mental en la calle Gracia (junto a la Casa de los Caracoles) y calle Asarau. Organiza el Club Pelotari Castelló, Patronato de Deportes de Castelló y CRIS de la Cruz Roja de Castelló

- 17:00h. Actuación de N'Rockats en el Escenario Rey Don Jaime

- 17:00h. Actuación de Soundtrack by Duplex en el Escenario La Peatonal.

- 17:00h. Novillada sin picadores para Daniel Artazos (E.T Valencia), Bruno Martínez (E.T Castellón), Ruiz de Velasco (E.T Palencia), Alejandro González (E.T Albacete), Ian Bermejo (E.T Castellón) y Clovis (E.T Béziers). Ganadería Hermanas Angoso Clavijo.

- 17:00h. Magdalena Circus. Muestra Internacional de Nuevo Circo, en la plaza Huerto Sogueros.

- 17:00h. Juegos infantiles en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 17:00h. Dansà infantil en la plaza Santa Clara

- 17:00h. PARTY I LOVE TERUEL DJ FELIPE en la Plaza Cardona Vives, Gaiata 7 Cor de la Ciutat, de 17:00 a 2:00 de la madrugada.

- 17:00h. Party Kids en la Gaiata 7 Cor de la Ciutat en la Plaza Cardona Vives, con iluminación, globotá, humo, confeti..

- 17:00h. Actuación de DJ Vervena en Lupulove. Post Punk de 17:00h de la tarde a 00:00h de la noche.

- 17:00h. Fiesta Infantil en Cardona Vives con DJ Europa a partir de las 17:00 de la tarde. Globota - confeti - música.

- 17:00h. Actuación del Grupo Los Makis en la Colla Bacalao.

- 17:00h. Actuación Dragdalena en la Colla Cabasset.

- 17:00h. Chocolatada. Con motivo del día del xiquet, Chocolatada popular patrocinada por la madrina de honor infantil. Juegos Infantiles.

- 17:00h. Apertura de la Carpa Oficial de la Gaiata 13 y Escenario Sensal en la plaza Pintor Soler Blasco.

- 17:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 3, Porta del Sol.

- 17:30h. Actuación de Els de la Fileta en la Plaza Mayor.

- 17:30h. Trobada juvenil de dansa en la plaza Santa Clara

- 17:30h. Actuación de Resilientes en la Plaza Tetuán. Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro 'Tragapinyols' que pondrá en escena la obra «Retalls d ́un Mon Imperfecte» de Rafa Lloret Porcar, Eloy Arenas, Paloma Pedrero y varios más, en el Centro Cultural La Marina. Patrocina Fundación Dávalos Fletcher

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro 'L'Enfilat' en el Teatro del Raval, que pondrá en escena las obras 'La força de les paraules' de Carles Salvador Gimeno i 'Nelo Bacora' de Josep Peris i Celda.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro 'Tragapinyols' en el Centro Cultural La Marina, que pondrá en escena la obra 'Los Pelópidas' de Jorge Llopis.

- 18:00h. Actuación de Guillermo + Laia + Tituba + ENEK en la Colla Cabasset.

- 18:00h. VI Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados. Partiendo de la calle San Roque, realizará este recorrido: c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime y c/ Zaragoza. Organiza la Federació de Colles de Castelló.

- 18:00h. Actuación de DJ Pixo en la Gaiata 9 Espartera

- 18:00h. Tardeo el Rei Barbut. Actuación musical de Grupo Viral en la Plaza de las Aulas.

- 18:15h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 17 Tir de Colom

- 18:30h. Actuación de Sonia y sus Secuaces en la Gaiata 9 Espartera

- 18:30h. Tributo a Estopa en Solé City

- 18:30h. Tardeito de españoladas con Rodri DJ. Los mejores éxitos de los 80, 90 y 2000.

- 18:30h. Actuación de Grupo Five en Escenario Puerta del Sol.

- 19:00h. XXII Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal. Pasacalles de las collas participantes en el Homenaje con el siguiente recorrido: pl. M.ª Agustina, c/ San Luis, c/ Enmedio, c/ Colón, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor.

- 19:00h. Actuación de Playa Desnuda en el Zoco.

- 19:00h. Sesion Pop/Rock/Indie. Actuación de Morcillo Band y DJ Chimo Bou en El Toll Gaiata 10, de 19:00 a 02:00 de la madrugada.

- 19:00h. Actuación de Fabián Sanchez en la Colla Bacalao.

- 19:00h. Shows de Lledomina – Tituba – Robota Cones – Missin Sanity- Blanca Holepunch – Bollie Trailer – Laia Cassalla – La Paca con Pelos – Eco Delantro Margarita Kalifata - La Escandalo en la Colla Cabasset.

- 19:00h. Actuación de DJ Chiki en el Escenario Rey Don Jaime.

- 19:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 5, Hort dels Corders.

- 19:00h. Actuación de Guille Silvers en el Escenario La Peatonal.

- 19:30h. Actuación musical de Patxi Ozana en la Gaiata 17.

- 20:00h. XXII Homenaje de Castellón a la Dolçaina y el Tabal. Organiza la Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc y la Federació de Colles de Castelló. Collas participantes: Escola Primer Molí, Escola Municipal, Escola Xaloc, El Soroll, Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, Xarançaina, Castalia, Dolçainers del Grau, La Nova Escola y Xaloc.

- 20:00h. Bureo popular en la plaza Santa Clara

- 20:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 4 L'Armelar.

- 20:30h. Correfoc a cargo de Diables en la zona de la UJI, en la calle Jesús Marí Martín.

- 21:00h. Actuación de Fonki Cheff en el Zoco.

- 21:00h. Correfoc a cargo de Dimonis de la Plana. Partiendo de la plaza Mª Agustina, realizará el siguiente recorrido: av. Lledó, c/ Dr. Roux, c/ Oviedo, c/ Alcalde Tárrega y pl. M.ª Agustina. Organizan Gaiata 10 El Toll y Dimonis de la Plana.

- 22:00h. Actuación de Juanjo García y Sergio Porcar en la Gaiata 9 Espartera.

- 22:00h. Actuación de DJ JJ Elias Posh en Escenario Puerta del Sol.

- 22:00h. Actuación de Adry Bass en la Plaza Fadrell.

- 22:30h. Oasis Big Party. Música hasta el cierre del escenario.

- 23:00h. Actuación de Sergio Bulau en el Escenario La Peatonal.

- 23:00h. Lèpoka. Noche de rock con la actuación de Lèpoka, El Tío la Careta y Reina Vudú en el recinto de conciertos.

- 23:00h. Actuación de Serjbalz dj / Las Ellas D'Oz en la Colla Cabasset.

- 23:00h. Actuación de Lxs Nadie en el Zoco.

- 23:30h. Revetlla del Rei Barbut. Actuación de Kasparov en la Plaza de las Aulas. A continuación, sesión DJ.

- 23:00h. Actuación de Showman Serrucho en la Colla Bacalao.

- 00:30h. Actuación de Michelle Poletto en el Zoco.