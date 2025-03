Magdalena 2025: programa de actos de este martes, paellas, concurso de mascletàes..

Mario Lahoz Lunes, 24 de marzo 2025, 20:48 Comenta Compartir

Las Fiestas de la Magdalena 2025 ambientan cada rincón de la ciudad de Castellón. Locales y visitantes disfrutan de esta semana festiva. Más de 165.000 personas participaron en la tradicional Romería de les Canyes en el 650 aniversario de este acto. Todos aquellos que acudan a Castellón hasta el 30 de marzo, tienen gran variedad de actividades en las que disfrutar en plenitud de estas fiestas.

Este martes 25 de marzo arrancará con la primera jornada de la caravana festera hacia la mascletà, un desfile con carros engalanados y gaiatas. Además, tambien hay preparadas actividades gastronómicas, actuaciones musicales o espectáculos pirotécnicos, sin olvidar a los más pequeños que tambien tienen su espacio entre todos los actos de la programación.

Programa de actos del martes 25 de marzo

- 09:30h. 1ª jornada de la VI caravana festera hacia la mascletà. Primera jornada de la VII Caravana Festera hacia la mascletà, con la participación de carros engalanados y gaiatas que, partiendo de la Gaiata 12 El Grau, recorrerá los sectores 8 Portal de l'Om, 13 Sensal, 9 L'Espartera, 16 Rafalafena y 10 El Toll para finalizar en el recinto de la mascletà.

- 11:00h. Magdalena Circus, Muestra internacional de Nuevo Circus, en la plaza Huerto Sogueros.

- 11:15h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 18 Crémor.

- 11:30h. Almuerzo con horchata y dulces en la Gaiata 17.

- 12:00h. XXXIV Concurso de Paellas Intercollas, en las plazas Segon Molí, Juegos Tradicionales, Dr. Vicente Altava y adyacentes. Organiza la Colla del Rei Barbut.

- 12:00h. Actividades infantiles en la Gaiata 17.

- 12:00h. Apertura de la tasca gaiatera en la Gaiata 17.

- 12:45h. Encierro infantil. Partiendo desde la plaza Santa Clara, recorrerá la Calle Mayor hasta la plaza Mª Agustina.

- 13:00h. Vermut Magdalenero en El Toll Gaiata 10, de 13:00h a 15:00h.

- 13:00h. Actuación de Patxi Ojana y Sonia Olmedo en el Solé City.

- 13:00h. Actuación de Vermut con Pepe Roca en la Colla Cabasset

- 14:00h. 2ª jornada Concurso de Mascletaes. Segunda jornada del Concurso de Mascletaes Ciudad de Castellón en la calle María Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.

- 15:00h. Entrega de premios del XXXIV Concurso de Paellas Intercollas de la Colla del Rei Barbut.

- 16:30h. Apertura de carpa y escenario sensal. Apertura de la Carpa Oficial de la Gaiata 13 y Escenario Sensal en la plaza Pintor Soler Blasco.

- 17:00h. Magdalena Circus, Muestra internacional de Nuevo Circus, en la plaza Huerto Sogueros.

- 17:00h. Actuación de Guille Silvers en el Escenario La Peatonal.

- 17:00h. Visita de las Reinas de las Fiestas y su corte de honor a la Gaiata 13, Sensal.

- 17:00h. Actuación de Sonia y sus secuaces en el Escenario Rey Don Jaime.

- 17:00h. Actuación de DJ Chimo Bou en la Plaza Cardona Vives, Gaiata 7 Cor de la Ciudad. Desde las 17:00h de la tarde hasta las 02:00h de la madrugada.

- 17:00h. Cabasset Fest. Actuación de Paupolar DJ en la colla Cabasset.

- 17:00h. Clase práctica taurina. Para Manuel Quintana (E.T. Córdoba), Israel Aparicio (E.T. Ciudad Real), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Manolo Martínez (E.T. Málaga), Íker de Virgilio (E.T. Castellón), Cristian Restrepo (E.T. Navas del Rey). Ganadería: Sepúlveda.

- 17:00h. Actuación de Jamaican Memories (RockSteady, Ska, Reagge) en Lupulove. De 17:00h a 00:00h.

- 17:30h. Actuación de Jarana en la Plaza Tetuán. Organiza la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- 17:30h. Muestra folclórica en la Plaza Mayor, con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló.

- 18:00h. Merienda de sobaquillo para personas mayores en el Palau de la Festa. Amenizada con espectáculo de magia y actuación musical. Organiza Concejalía de Gente Mayor.

- 18:00h.EActuación Bacalao Remember Fest by MDT Radio en la colla Bacalao. Desde las 18:00h hasta las 02:00h.

- 18:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 13, Sensal.

- 18:00h. Actuación de DJ El Goma en el Zoco.

- 18:00h. Tardeo del Rei Barbut con actuación musical de N'Rockats en la Plaza de las Aulas.

- 18:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 8, Portal de L'Om.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro L'Armelar en el Teatro del Raval. Pondrá en escena la obra 'Es canvia moto per sogra' de Juan A. Muñoz y Jaime Armero.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro Brau Blocau en el Centro Cultural La Marina. Pondrá en escena la obra 'Palabras encadenadas' de Jordi Galceran.

- 18:00h. Actuación musical de DJ Pixo en la Gaiata 9 Espartera

- 18:00h. Actuación musical de Oz Djs en la Plaza Fadrell

- 18:30h. Actuación musical de Los Indi.os en la Gaiata 9 Espartera

- 18:30h. Actuación de Kasparov en Solé City.

- 18:30h. Tardeito de Españoladas. Los mejores éxitos de los 80, 90 y 2000 con Rodri DJ. Música hasta el cierre.

- 18:30h. Actuación de Vudú en el Escenario Puerta del Sol

- 19:00h. Djs en El Toll Gaiata 10. I Love Teruel DJ Felipe en El Toll Gaiata 10, de 19:00h a 02:00h.

- 19:00h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 2, Fadrell.

- 19:00h. Actuación de Rumbasierra en el Escenario Rey Don Jaime.

- 19:00h. Actuación de Concierto Dandy Wolf, Paupolar dj en la Colla Cabasset.

- 19:00h. Muestra folclórica en la Plaza Mayor con la actuación de la Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló.

- 20:00h. Homenaje a Na Violant d'Hongria en su monumento de la plaza Na Violant. Desfile de la comitiva desde la avenida Rey don Jaime, con salida a las 19:30h. Organiza la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- 20:00h. Entrega de premios de Gaiatas i Llibrets. Acto de entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.

- 20:00h. Cercavila por el sector hasta la Plaza Mayor en la Gaiata 17.

- 21:00h. The 80 Show by Neon Colletive en el Zoco.

- 21:00h. Actuación de Carles Carceller en el Escenario Rey Don Jaime.

- 21:00. Actuación musical de Paradita Flamenca en el Escenario La Peatonal.

- 22:00h. Actuación de DJ JJ Sergio Porcar Elias Posh en el Escenario Puerta del Sol.

- 22:00h. Actuación de Adry Bass en la Plaza Fadrell.

- 22:00h. Actuación de Toni Rico - Santi DJ - Diego Cuevas en la Gaiata 9 Espartera.

- 23:00h. Actuación de Michel Poletto en el Zoco.

- 23:00h. Actuación de Sergio Bulau en el Escenario La Peatonal.

- 23:00h. Nit mágica. Correfoc que recorre las principales calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Avenida del Rey Jaime I donde todo termina con espectáculo impresionante de luz, música y color. Saliendo desde la Plaza María Agustina, se hará el siguiente recorrido: c/Sanahuja - c/San Roque - c/Cerdà de Tallada - Ronda Magdalena - c/Arrufat Alonso - av. Rey Don Jaime. Organiza Xarxa Teatre. Les acompañará la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló; la sección de bombos Desperta Ferro, de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y los músicos de la compañia de teatro de calle.

- 23:00h. Actuación de Xixis en la Colla Cabasset

- 23:30h. Revetlla del Rei Barbut. Actuación de Patxi Ojana en la Plaza de las Aulas. A continuación, sesión DJ.