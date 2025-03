Magdalena 2025: Programa de actos de este jueves, mascletaes, castillos, 'La Fúmiga'...

Mario Lahoz Jueves, 27 de marzo 2025, 01:26 Comenta Compartir

Las calles de Castellón rebosan ambiente festivo de la Magdalena 2025. Locales y visitantes disfrutan de la semana grande de la capital de la Plana con un programa que engloba más de 200 actividades. Castillos, desfiles, correfocs o actos más tradicionales como la Magdalena Vítol para concluir las fiestas.

El cartel de este jueves está repleto de eventos musicales con un concierto de 'La Fúmiga' como actuación estelar. Además, también se celebrará XXXIV Festival Internacional de Música de Festa a cargo de Intersolfa. Los más pequeños también tendrán su oportunidad de disfrutar con el espectáculo de animación y la batalla de confetti. Para cerrar la jornada, se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Programa de actos del jueves 27 de marzo

- 08:00h. Despertà por el sector en la Gaiata 18 - Cremor en la Plaza de España.

- 08:00h. Despertà en la Gaiata 17

- 09:30h. Tercera jornada de la VI Cabalgata Festera hacia la mascletà con la participación de carros engalanados y gaiatas. Saliendo de la Gaiata 19 La Cultura, realizará el siguiente recorrido: sectores 17 Tir de Colom - 2 Fadrell - 4 L'Armelar - 3 Porta del Sol - 5 Hort dels Corders y 6 Farola-Ravalet

- 10:00h. Actuación de dolçainers i tabaleters de Castellón en la Gaiata 17.

- 11:30h. Espectáculo de animación infantil en la plaza Santa Clara.

- 12:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.

- 12:45h. Encierro infantil. Partiendo de la plaza Santa Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la plaza Mª Agustina.

- 13:00h. Magdalena en femení. Vermut con Unicorn Llampades en la Colla Cabasset.

- 13:00h. Actuación de Vudú en Solé City.

- 13:00h. Vermut Magdalenero en El Toll Gaiata 10, de 13:00 a 15:00 de la tarde.

- 13:00h. XXXIV Festival Internacional de Música de Festa a cargo de Intersolfa. Recorrido: Av. Rey Don Jaime - plaza Clave - c/ San Luis - plaza Mª Agustina - av. Capuchinos - Primer Molí (zona de mascletaes).

- 14:00h. Cuarta jornada del Concurso de mascletaes Ciudad de Castellón en María Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Martí.

- 16:00h. Concurso de guiñote en la Gaiata 17.

- 16:00h. Actividad de pintar a Tir de Colom en la Gaiata 17.

- 17:00h. Actuación de Dusting en el Escenario Rey Don Jaime.

- 17:00h. Actuación de Evva Jam en la Colla Cabasset

- 17:00h. Actuación de Kinki Band en la Colla Bacalao

- 17:00h. FIESTAS UNIVERSITARIOS DJ FELIPE TERUEL. En la Plaza Cardona Vives, Gaiata 7 Cor de la Ciutat. Horario de 17:00h a 04:00 de la madrugada.

- 17:00h. Actuación de Gustavo Paradis en el Escenario La Peatonal.

- 17:00h. Coso Multicolor. Espectacular batalla de confetti para los más pequeños. Desfile de carrozas con batalla de confetti por el circuito formado en av. Rey don Jaime, en el tramo comprendido entre la c/ Zaragoza y la pz. Clavé

- 17:00h. Actuación de DJ SUAREZ. Soul, Rhythm and blues, R&R50. En Lupulove. Horario de 17:00h a 22:00 de la noche.

- 17:00h. Novillos de Montalvo para Javier Zulueta, Cristian González y Javier Aparicio (debut con picadores).

- 17:00h. Apertura de la Carpa Oficial de la Gaiata 13 y Escenario Sensal.

- 17:30h. Actuación de Rodhel Show en la Plaza Tetuán. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

- 17:30h. Actuación de La Popera + Los Indi.Os en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 18:00h. Actuación de Diego Cuevas y Chimo Bayo en la Plaza Fadrell.

- 18:00h. Actuación de DJ Pixo en la Gaiata 9 Espartera.

- 18:00h. I Festival Rock Toller en El Toll Gaiata 10, de 18:00h. a 04:00 de la madrugada.

- 18:00h. XXXIV Festival Internacional de Música de Festa a cargo de Intersolfa. Las bandas desfilarán de forma escalonada por el siguiente recorrido: C/ San Félix - c/ Enmedio - Puerta del Sol - pl. de la Paz - c/ Gasset - c/ Mayor, para finalizar con actuaciones en pl. Santa Clara.

- 18:00h. Actuación de Boqueronians en Solé City

- 18:00h. Actuación del Grupo de Teatro Escenatrama en el Centro Cultural La Marina, que pondrá en escena la obra 'La vida privada de mamá' de Víctor Ruiz Iriarte.

- 18:00h. Actuación del grupo de teatro Tarongers Teatre en el Teatro del Raval, que pondrá en escena la obra 'Todas sospechosas' de Sofía Pérez Morales

- 18:00h. Actuación Indie Electrónica por parte de Dj Pino y Dj Guzman en la Gaiata 17.

- 18:30h. Actuación en Escenario Puerta del Sol de SONIA Y SUS SEQUACES

- 18:30h. Actuación de Morcillo Band en la Gaiata 9 Espartera.

- 18:30h. Actuación de flamenco pop español con el grupo Desde Dentro en la plaza Pintor Soler Blasco.

- 18:30h. Muestra folclórica en la Plaza Mayor con la actuación de Grup de Danses El Forcat.

- 19:00h. Tardeo del Rei Barbut. Actuación de Sin Bikini en la Plaza de las Aulas.

- 19:00h. ACtuación de Julio Escriche B2B Stivi en el Escenario La Peatonal.

- 19:00h. Actuación de The Lorian Band en el Escenario Rey Don Jaime.

- 19:00h. Actuación de Kasparov en el Zoco.

- 19:30h. MOTORET DJ's en El Toll Gaiata 10

- 19:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 6, Farola Ravalet.

- 20:00h. XXIV Muestra de Música y Folclore Regional en la plaza Santa Clara, con la participación del Grupo Folklórico del Centro Aragonés. Organiza el Centro Aragonés de Castellón.

- 20:00h. Actuación de Xixis en la Colla Cabasset.

- 20:30h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 17, Tir de Colom.

- 20:30h. Fiesta de la Colla Bufanuvols. Barco ochentero homenaje a Victor Maicas. Actaución de Tenesse, Capitán Inhumano y Dj cherry (80) coke en Plaza Mallorca.

- 20:30h. XXXIV Festival Internacional de Música de Festa. Concierto extraordinario a cargo de la Banda Don Cristóbal de Cali (Colombia).

- 21:00h. Actuación de Festival DJs Bandalay en el Escenario Rey Don Jaime

- 21:00h. Sesion 80's POP/ROCK DJ CHIMO BOU en El Toll Gaiata 10. Horario de 19:30h a 21:00 de la noche.

- 21:30h. Sesión DJ en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 21:30h. Sopar de Colles. Cena de sobaquillo, orquesta y animación infantil para las collas de la Federació de Colles de Castelló e invitados en el Palau de la Festa. Organiza la Federació de Colles de Castelló.

- 22:00h. Actuación de Colgatek en Lupulove.

- 22:00h. Actuación de Bandits en Solé City.

- 22:00h. Actuación de Luc Loren, Adry Bass, Eliash Posh y Carlitos en la Plaza Fadrell

- 22:00h. Actuación de Vudú en el Zoco.

- 22:00h. Remember History 3.0. DJ Jose Coll - DJ Diego Cuevas - DJ Raul Adell - DJ Pindi - DJ's Noey Txomin.

- 22:30 h. Gran actuación musical tributo a La Oreja de Van Gogh. Música hasta el cierre del Escenario Sensal.

- 23:00 h. Concierto de La Fúmiga en el recinto de ferias y mercados de Castellón, junto a Ana Millo y Quinto.

- 23:00h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Turis en la explanada del Auditorio.

- 23:00h. Actuación de Suarez en Lupulove. Soul, Rhythm and blues, R&R50.

- 23:00h. Actuación de Lissa Quer en la Colla Cabasset.

- 23:00h. Actuación de Jarana en la Asociación de Collas Calle Benicarló.

- 23:00h. Actuación de Sergio Bulau & Guille Silvers en el Escenario La Peatonal.

- 23:30h. Revetlla del Rei Barbut. Verbena a cargo de Dusting en la Plaza de las Aulas. A continuación, sesión DJ.

- 23:30h. Actuación de La Freska (Fiesta - Show Pop 2000) en la Colla Bacalao.

- 23:30h. Actuación de La Kinky Band en la Gaiata 9 Espartera.

- 00:00h. Noche amenizada por Bandalay, DJ Monty y DJ Iker Frías.

- 00:00h. Actuación de Michelle Poletto en el Zoco.

- 02:30h. Actuación de Tatorrass en la Colla Cabasset.