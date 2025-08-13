La localidad de la Comunitat Valenciana que dispara este jueves un castillo de fuegos artificiales acuático Pirotecnia Tomás ofrecerá un espectáculo con 334 kilogramos de material

Oropesa del Mar acogerá este jueves 14 de agosto el tradicional castillo de fuegos artificiales acuático con motivo de la celebración del Día del Turista. El espectáculo pirotécnico se disparará a las 23:49 horas, en la Playa La Concha y estará a cargo de la empresa Pirotecnia Tomás. El evento constará de 334 kilogramos de material pirotécnico durante un montaje de 1.115 segundos de duración (más de 18 minutos).

Este evento, que combina el espectáculo visual de los fuegos con el reflejo sobre el mar, se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano en Oropesa del Mar, reuniendo cada año a miles de personas para celebrar y rendir homenaje a quienes eligen el municipio como destino vacacional.

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, invita a vecinos y visitantes a disfrutar del espectácul. «Cada año, el mar y el cielo se unen en un mismo espectáculo en la playa de la Concha: el castillo de fuegos acuático de Oropesa del Mar. Estoy muy orgulloso de vivirlo nuevamente como alcalde», ha declarado.