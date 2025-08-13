Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
El espectáculo pirotécnico se disparará a las 23:49 horas, en la Playa La Concha. Ayuntamiento de Oropesa

La localidad de la Comunitat Valenciana que dispara este jueves un castillo de fuegos artificiales acuático

Pirotecnia Tomás ofrecerá un espectáculo con 334 kilogramos de material

AT

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:16

Oropesa del Mar acogerá este jueves 14 de agosto el tradicional castillo de fuegos artificiales acuático con motivo de la celebración del Día del Turista. El espectáculo pirotécnico se disparará a las 23:49 horas, en la Playa La Concha y estará a cargo de la empresa Pirotecnia Tomás. El evento constará de 334 kilogramos de material pirotécnico durante un montaje de 1.115 segundos de duración (más de 18 minutos).

Este evento, que combina el espectáculo visual de los fuegos con el reflejo sobre el mar, se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano en Oropesa del Mar, reuniendo cada año a miles de personas para celebrar y rendir homenaje a quienes eligen el municipio como destino vacacional.

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, invita a vecinos y visitantes a disfrutar del espectácul. «Cada año, el mar y el cielo se unen en un mismo espectáculo en la playa de la Concha: el castillo de fuegos acuático de Oropesa del Mar. Estoy muy orgulloso de vivirlo nuevamente como alcalde», ha declarado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  5. 5 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  8. 8 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  9. 9

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  10. 10 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La localidad de la Comunitat Valenciana que dispara este jueves un castillo de fuegos artificiales acuático

La localidad de la Comunitat Valenciana que dispara este jueves un castillo de fuegos artificiales acuático