Las lluvias dejan dos carreteras intransitables en Castellón: la CV-1486 y la CV-213
En Tarragona son también intransitables la C-12, en Tortosa; y la TV-3443, en Amposta
EP
Martes, 14 de octubre 2025, 10:17
Las lluvias han dejado este lunes dos carreteras intransitables en Castellón: la CV-1486 y la CV-213, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, la CV-1486 resulta intransitable a la altura de El Borseral; y, la CV-213, en Los Ángeles, han concretado las mismas fuentes.
Junto a ellas, en Tarragona son también intransitables la C-12, en Tortosa; y la TV-3443, en Amposta.