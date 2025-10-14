Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miembros de protección civil trabajan durante las lluvias en Tarragona EP

Las lluvias dejan dos carreteras intransitables en Castellón: la CV-1486 y la CV-213

En Tarragona son también intransitables la C-12, en Tortosa; y la TV-3443, en Amposta

EP

Martes, 14 de octubre 2025, 10:17

Comenta

Las lluvias han dejado este lunes dos carreteras intransitables en Castellón: la CV-1486 y la CV-213, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la CV-1486 resulta intransitable a la altura de El Borseral; y, la CV-213, en Los Ángeles, han concretado las mismas fuentes.

Junto a ellas, en Tarragona son también intransitables la C-12, en Tortosa; y la TV-3443, en Amposta.

