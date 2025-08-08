Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Vista de un supermercado en una gasolinera de Castellón durante un corte de luz. EFE/ Andreu Esteban

Iberdrola anuncia cortes de luz en una localidad de Castellón durante esta semana

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:58

Iberdrola ha anunciado varios cortes de luz programados en Atzeneta del Maestrat, que se realizarán el 13 de agosto. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

Atzeneta del Maestrat: miércoles 13 de agosto, de 08.30 a 10.00 horas

Av Sant Isidre: 41 B, 43, 45 1, 45, 52 1, 53, 55 1, 71

Cl Peiro: 28, 39, 41

Cl Valencia: 15

Pd La Gorsa: 1

Consulta aquí todos los cortes de luz en Castellón y provincia para la semana entrante:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

Te puede interesar

