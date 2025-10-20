Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Avelino Gómez

Hallan el cadáver de un hombre en el interior de un contenedor de residuos en Castellón

El suceso se produjo a las 5.00 horas de la madrugada del domingo en la Ronda Mijares

EP

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:31

El cadáver de un hombre mayor de edad ha sido hallado en la madrugada del domingo en el interior de un contenedor de residuos de Castelló, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se produjo a las 5.00 horas de la madrugada del domingo en la Ronda Mijares, cuando los operarios del servicio de recogida de basura se percataron de que había un cadáver en el interior de un contenedor cuando se encontraba ya en el interior del camión.

La investigación sigue abierta a la espera del resultado del informe forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y de la toma de declaraciones de testigos con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte.

