La Guardia Civil rescata a un perro abandonado y lleno de excrementos en Albocàsser

Investiga a una persona como presunta autora de un delito de abandono animal

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:55

La Guardia Civil ha rescatado a un perro abandonado y rodeado de excrementos y orina dentro de una vivienda en Albocàsser (Castelló) y ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de abandono animal, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación se llevó a cabo cuando los agentes se personaron en una vivienda para verificar el estado de un perro que, según declaraciones de los vecinos, hacía al menos una semana que se encontraba solo dentro de la casa.

Con la colaboración de un cerrajero y miembros de una protectora de animales se procedió a la apertura de la puerta y se encontró en su interior un perro en un entorno totalmente insalubre, rodeado de excrementos y orina, con escasa agua y la comida en mal estado.

El animal fue recogido por el centro de protección animal para recibir la atención y cuidados necesarios y su propietario investigado como presunto autor de un delito de abandono animal. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.

El Seprona recuerda que el abandono animal es un delito tipificado en el Código Penal y hace un llamamiento a la ciudadanía para promover la tenencia responsable de animales. Señala que cualquier situación de maltrato o abandono puede denunciarse por cualquiera de los canales oficiales de la Guardia Civil.

