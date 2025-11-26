Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El grupo Hombres G actuará en Castellón en 2026

La gira dará comienzo el 16 de mayo del próximo año en Albacete, recorrerá las principales ciudades y festivales españoles, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:36

El grupo Hombres G ha anunciado la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' que les llevará por toda España. Además, estrenarán el próximo abril un documental en el que narrarán su historia.

La gira dará comienzo el 16 de mayo del próximo año en Albacete, recorrerá las principales ciudades y festivales españoles, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.

Por su parte largometraje documental homónimo llegará a cines el 30 de abril de 2026 y es un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un «viaje emocional y musical» a través de la historia y el presente del grupo.

«Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante», explica la banda en un comunicado.

El grupo, que mantiene su formación original con David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería), tiene una trayectoria de más de 40 años y millones de discos vendidos.

En total, pasarán por 21 ciudades: Albacete, Castellón, Sevilla, Córdoba, Portas, Gijón, Castro-Urdiales, Palma de Mallorca, Fuengirola, Chiclana de la Frontera, Almería, Alicante, Guadalajara, Granada, Barcelona, Murcia, Valencia, Zaragoza, Pamplona, A Coruña y Madrid.

