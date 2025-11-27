Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

GETILES

Getiles presenta Geoda, un showroom que redefine su identidad y reivindica la cerámica como lenguaje de diseño

EXTRA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:39

Geotiles inaugura GEODA, un showroom de 1.600 m² que no solo amplía su capacidad expositiva, sino que también simboliza el giro estético y conceptual que la compañía ha decidido emprender. El evento ha reunido a más de 300 clientes y ha contado con la presencia de Pere Llop, gerente comercial de la firma, y Fernando Roig, presidente de Pamesa Grupo Empresarial.

GEODA

Concebido como un espacio sensorial donde luz y materia se encuentran, el nuevo entorno reúne más de 2.000 referencias, 26 ambientes técnicos y 4 ambientes reales inspirados en estancias domésticas. Esta exposición se presenta como una herramienta de inspiración para arquitectos, interioristas y profesionales del sector, configurando así el proyecto más ambicioso de la compañía desde su creación en 1999.

La apertura de GEODA marca un punto de inflexión en la identidad visual de Geotiles. La compañía, históricamente vinculada a una estética más alternativa, adopta ahora un lenguaje más elegante, sobrio y depurado, en sintonía con las corrientes contemporáneas del interiorismo y la arquitectura.

El nombre del espacio alude a la geoda natural, una forma discreta por fuera que esconde en su interior una riqueza inesperada. Esa misma idea guía la conceptualización del showroom: un escenario diseñado para revelar el potencial estético de los porcelánicos de la marca mediante una iluminación precisa y cuidadosamente orquestada. Cada punto de luz está calibrado para acentuar volúmenes, texturas y matices. El resultado es un espacio donde la luz acompaña al visitante y revela la riqueza material de cada pieza.

Últimas novedades

El showroom exhibe algunas de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por la firma. Entre ellas, Gravita, una tecnología que permite modular una misma serie en distintos formatos manteniendo una continuidad estética impecable y una gama de acabados de altísimo valor, poniendo al servicio del diseño los efectos estructurantes y de alto volumen más avanzados. De hecho, Geoda da nombre también a un nuevo modelo retroiluminado de Geotiles, que incorpora incrustaciones selectivas realizadas con cola granilla.

A estas innovaciones se suma el sistema Quick 2.0, que posibilita instalar pavimentos cerámicos sin adhesivos ni obra, reduciendo tiempos y facilitando el montaje.

GEODA nace con vocación de inspirar y de mostrar cómo formatos, colores y acabados pueden transformar un proyecto y abrir nuevas vías creativas. Más que un espacio expositivo, es un lugar pensado para generar ideas y conectar con la sensibilidad de profesionales y amantes del diseño.

