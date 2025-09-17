Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana amplía otros seis meses la investigación
Un momento del rodaje en el castillo de Peñíscola. Felipe Hernández

La Generalitat invierte 170.000 euros para crear en Peñíscola una 'ruta del cine'

Se pretende impulsar 'Peñíscola: El plató natural más espectacular del mundo' para mostrar los diferentes escenarios de rodaje de la ciudad

Redacción

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:32

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Peñíscola para la realización del plan de promoción del producto cinematográfico de turismo de Peñíscola y de la Comunitat Valenciana en 2025.

A través de este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana destina 170.000 euros al Ayuntamiento de Peñíscola para impulsar distintas acciones de promoción del producto turístico cinematográfico.

De este modo, se pretende impulsar 'Peñíscola: El plató natural más espectacular del mundo', una acción que pretende mostrar los diferentes escenarios de rodaje de la ciudad en una ruta señalizada que recorre, además del casco antiguo de la ciudad, recursos naturales como las playas o el Parque Natural de la Serra d'Irta.

Grabaciones míticas

Tomando como base las principales películas o series que forman parte de la ruta de Peñíscola de Cine (Calabuig, 1956; Juego de Tronos, 2016; El Cid, 1961; El Chiringuito de Pepe, 2014-2015; el Ministerio del Tiempo, 2017; París-Tombuctú, 1998) se desarrolla una temática de promoción del destino vinculada a los espacios naturales o histórico-patrimoniales asociados a ellas.

En concreto, mediante este convenio, el Ayuntamiento de Peñíscola realiza acciones de promoción y difusión con el propósito de mostrar la singularidad del destino y poner el acento en impulsar experiencias de turismo vivencial.

También impulsa actuaciones de promoción en prensa y medios especializados, material promocional del destino, una ruta 'Gastrocine' que vincula el cine y la gastronomía local, además de acciones de street marketing en mercados nacionales, como por ejemplo Barcelona, Bilbao o València.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  8. 8

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  9. 9 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  10. 10 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Generalitat invierte 170.000 euros para crear en Peñíscola una 'ruta del cine'

La Generalitat invierte 170.000 euros para crear en Peñíscola una &#039;ruta del cine&#039;