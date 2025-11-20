La Feria de la Purísima de Segorbe, el plan más divertido de la recta final de 2025

EXTRA Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:10 | Actualizado 10:16h. Compartir

Del 28 de noviembre al 8 de diciembre, las calles del denominado Sector 1 de la ciudad se llenan de vida y diversión para toda la familia, con atracciones y puestos ambulantes de alimentación, artesanales y de muy distinta índole, para todos los gustos.

Desde el primer al último día, habrá atracciones y alimentación, y el recinto, en sus días más señalados se rodeará de puestos ambulantes muy variados, en la avenida España, avenida Constitución, avenida Fray Luis Amigó y adyacentes.

Los horarios y los días a destacar serán los siguientes:

-Del 28 de noviembre al 8 de diciembre: atracciones de feria y puestos de alimentación.

-6, 7 y 8 de diciembre: puestos ambulantes.

-Días del niño (precios de atracciones feriales más reducidos): Viernes 28 de noviembre y viernes 5 de diciembre.

-Días sin ruido ni luces: domingo 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre por la mañana.

-Días y horas de apertura de atracciones:

- Lunes 1 de diciembre: cerrado.

- Del 2 al 4 de diciembre: de 17 a 21 horas.

- Fin de semana: de 11 a 14:30 y de 17 a 22 horas.

- 8 de diciembre: de 11 a 14:30 y de 16 a 21 horas.

-Del 6 al 8 de diciembre:

- Atracciones feriales, puestos de alimentación y puestos ambulantes.

· Día 8 de diciembre:

- Celebración Feria de la Purísima con puestos ambulantes de todo tipo.

El concejal de Mercados y Ferias, Aitor Aparicio, ha animado «a disfrutar de un evento que a todos nos hace ser más felices, tanto a los niños y niñas, como a los mayores, que recordamos momentos idílicos de la infancia con nuestra esperada feria. Invito a aprovechar la oferta de ocio y también la comercial, ya que los puestos destacan por la particularidad de sus productos, que muchos esperamos año tras año. Desde el Ayuntamiento deseamos que estas fechas se disfruten al máximo, tanto por nuestras familias segorbinas como por las que nos visitan».

