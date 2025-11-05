Fallece un trabajador tras caerle parte de un camión en un taller de Morella El cuerpo sin vida del joven de 29 años ha tenido que ser rescatado por los bomberos

Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo del trabajador fallecido.

Un joven de 29 años de edad ha fallecido este miércoles en un accidente laboral en una empresa de Morella. Los hechos han ocurrido en torno a las 15.20 horas de la tarde tras caerle parte de un vehículo en el taller donde trabajaba.

En concreto, el joven ha quedado aprisionado al desprenderse parte de un camión góndola polifuncional. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad SAMU, cuyo equipo médico sólo ha podido certificar el fallecimiento del trabajador.

También han acudido efectivos de los parques de bomberos del Baix Maestrat y Els Ports que han rescatado el cadáver tras obtener la autorización de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

