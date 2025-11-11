Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés El equipo médico del SAMU realiza la reanimación cardiopulmonar al hombre, de 34 años, pero no ha habido respuesta

R. G. Castellón Martes, 11 de noviembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

Un trabajador ha perdido la vida este martes por la tarde en un accidente laboral ocurrido en una empresa de Vilafamés, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El fallecido es un hombre de 34 años de edad.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las cuatro de la tarde. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU para atender al trabajador. A su llegada, el equipo médico le ha practicado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado. Por desgracia, no ha habido respuesta y el equipo médico ha confirmado la muerte del hombre.