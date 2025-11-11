Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
Una ambulancia del SAMU, en una imagen de archivo. CICU

Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés

El equipo médico del SAMU realiza la reanimación cardiopulmonar al hombre, de 34 años, pero no ha habido respuesta

R. G.

Castellón

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Un trabajador ha perdido la vida este martes por la tarde en un accidente laboral ocurrido en una empresa de Vilafamés, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El fallecido es un hombre de 34 años de edad.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las cuatro de la tarde. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU para atender al trabajador. A su llegada, el equipo médico le ha practicado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado. Por desgracia, no ha habido respuesta y el equipo médico ha confirmado la muerte del hombre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  8. 8

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  9. 9 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  10. 10

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés

Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés