Dos personas atendidas por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en la Vall d'Uixó Uno de los afectados ha sido un agente de Policía Local y el edificio ha tenido que ser desalojado

EP Vall d'Uixó Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:25

El incendio de una vivienda declarado este jueves en la Vall d'Uixó ha obligado a desalojar un edificio y uno de los ocupantes del inmueble afectado y un agente de la Policía Local han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio se ha declarado a las 13.00 horas en la avenida España de dicha localidad y ha afectado a parte de la cocina de una vivienda de un cuarto piso ubicada en un edificio de siete alturas.

Los agentes de Policía Local han sido los primeros en llegar al edificio procediendo a apagar las llamas con los extintores, ayudados de los ocupantes de la vivienda. A la llegada de los bomberos, el incendio ya no presentaba llama, y han acabado de extinguirlo, además de ventilar la vivienda.

En total se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque Plana Baixa que una vez acabado el servicio, han permitido al resto de vecinos regresar a sus viviendas.