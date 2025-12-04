Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón. CPBC

Dos personas atendidas por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en la Vall d'Uixó

Uno de los afectados ha sido un agente de Policía Local y el edificio ha tenido que ser desalojado

EP

Vall d'Uixó

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:25

Comenta

El incendio de una vivienda declarado este jueves en la Vall d'Uixó ha obligado a desalojar un edificio y uno de los ocupantes del inmueble afectado y un agente de la Policía Local han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio se ha declarado a las 13.00 horas en la avenida España de dicha localidad y ha afectado a parte de la cocina de una vivienda de un cuarto piso ubicada en un edificio de siete alturas.

Los agentes de Policía Local han sido los primeros en llegar al edificio procediendo a apagar las llamas con los extintores, ayudados de los ocupantes de la vivienda. A la llegada de los bomberos, el incendio ya no presentaba llama, y han acabado de extinguirlo, además de ventilar la vivienda.

En total se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque Plana Baixa que una vez acabado el servicio, han permitido al resto de vecinos regresar a sus viviendas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  8. 8 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos personas atendidas por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en la Vall d'Uixó

Dos personas atendidas por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en la Vall d&#039;Uixó