Dos heridos por un accidente de tráfico en Nules

El siniestro se produjo sobre las 20.20 horas de este domingo y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de SVB y un SAMU

EP

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:15

Dos hombres han resultado heridos en la tarde de este domingo en un accidente de tráfico sucedido en la Senda Mitjana del municipio castellonense de Nules.

El siniestro se produjo sobre las 20.20 horas de este domingo y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de SVB y un SAMU, según ha informado el CICU.

El equipo médico ha asistido a dos hombres de 47 y 60 años por contusiones y posteriormente los heridos fueron trasladados en SVB al Hospital de La Plana.

