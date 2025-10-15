El diseñador Álvaro Bautista seleccionado para la exposición en Inglaterra, Maestros Internacionales de la Acuarela, «IWM2026« De entre todos los 2275 participantes, el jurado, formado por reconocidos profesionales de todo el mundo, debía seleccionar primero 400 obras

Cada dos años se celebra en el Reino Unido un evento y exposición que reúne a los mejores pintores de acuarela del mundo.

El certamen se denomina IWM (Maestros Internacionales de la Acuarela) y es un evento de élite que reúne la mayor concentración de talento internacional contemporáneo de acuarela en el Reino Unido. Para tal evento previamente se organiza un concurso abierto a todos los artistas internacionales especialistas de esta técnica artística. El tema es libre y la única restricción es el formato que no debe exceder de 38x51 cm.

De entre todos los 2275 participantes, el jurado, formado por reconocidos profesionales de todo el mundo, debía seleccionar primero 400 obras, (en esa primera selección ya entró la de Álvaro), para luego elegir las 200 obras que debían formar parte de la exposición IWM 2026.

El pasado 30 de septiembre comunicaron a Álvaro Bautista, junto al certificado como ganador, que era uno de los 200 artistas seleccionados de entre los 2275 participantes de 68 países, para exponer su obra en el Internacional Watercolour Masters 2026, que se llevará a cabo en Lilleshall Halloween Shropshire, Inglaterra, del 13 al 22 de mayo de 2026.