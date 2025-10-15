Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»

El diseñador Álvaro Bautista seleccionado para la exposición en Inglaterra, Maestros Internacionales de la Acuarela, «IWM2026«

De entre todos los 2275 participantes, el jurado, formado por reconocidos profesionales de todo el mundo, debía seleccionar primero 400 obras

EXTRA

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:46

Cada dos años se celebra en el Reino Unido un evento y exposición que reúne a los mejores pintores de acuarela del mundo.

El certamen se denomina IWM (Maestros Internacionales de la Acuarela) y es un evento de élite que reúne la mayor concentración de talento internacional contemporáneo de acuarela en el Reino Unido. Para tal evento previamente se organiza un concurso abierto a todos los artistas internacionales especialistas de esta técnica artística. El tema es libre y la única restricción es el formato que no debe exceder de 38x51 cm.

De entre todos los 2275 participantes, el jurado, formado por reconocidos profesionales de todo el mundo, debía seleccionar primero 400 obras, (en esa primera selección ya entró la de Álvaro), para luego elegir las 200 obras que debían formar parte de la exposición IWM 2026.

El pasado 30 de septiembre comunicaron a Álvaro Bautista, junto al certificado como ganador, que era uno de los 200 artistas seleccionados de entre los 2275 participantes de 68 países, para exponer su obra en el Internacional Watercolour Masters 2026, que se llevará a cabo en Lilleshall Halloween Shropshire, Inglaterra, del 13 al 22 de mayo de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  4. 4 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  8. 8 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  9. 9 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  10. 10

    El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El diseñador Álvaro Bautista seleccionado para la exposición en Inglaterra, Maestros Internacionales de la Acuarela, «IWM2026«

El diseñador Álvaro Bautista seleccionado para la exposición en Inglaterra, Maestros Internacionales de la Acuarela, «IWM2026«