La Diputación de Castellón y la UJI se unen en un proyecto para difundir los castillos de la provincia 'Castelló, Terra de Castells' es un catálogo que recopila la información de un total de 65 monumentos

La Diputación Provincial de Castellón y la Universitat Jaume I (UJI) se han unido para difundir los castillos de la provincia a través del proyecto 'Castelló, Terra de Castells', con un catálogo que recopila la información de un total de 65 monumentos.

En el marco de la promoción cultural de los bienes de interés patrimonial de los municipios de la provincia de Castellón, hace más de dos años que la Universitat Jaume I recibió el encargo, por parte del área de Cultura de la institución provincial, para desarrollar un catálogo que recogiera una profunda revisión bibliográfica y colección de fotografías que informara sobre los castillos de la provincia, declarados como Bien de Interés Cultural en el inventario de la Generalitat Valenciana.

El encargo fue encomendado a la Cátedra Diputación de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, encargada de ayudar a los municipios de la provincia a poner en valor el patrimonio cultural. La Cátedra, bajo diferentes objetivos y encargos, lleva desarrollando acciones de documentación y divulgación del patrimonio de la provincia desde 2015, con acciones como 'Els Camins de Penyagolosa', según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Los trabajos comenzaron en 2024 y a lo largo de todo este tiempo se ha llevado a cabo la revisión bibliográfica y visitas a los castillos localizados en la provincia de Castellón.

Así, el trabajo recoge una descripción histórica y constructiva sobre un total de 65 castillos. También incluye una sección sobre el entorno natural en las inmediaciones de los monumentos para concienciar de los valores no sólo culturales sino también de los ambientales. Además, se aporta información sobre accesibilidad y aparcamiento.

La información recabada conformará una publicación que a su vez servirá para nutrir una aplicación web sobre la temática accesible y descargable desde la página web de la Diputación de Castellón. Como ha explicado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, «con esta información se pretende mejorar la experiencia de los visitantes a los castillos y su entorno».

Basta con recorrer la provincia para observar cómo las ruinas de antiguos castillos se erigen en la cima de muchas de sus colinas y montañas, integrándose de manera casi natural en el paisaje. «Estas edificaciones, sin importar su estado actual de conservación, tamaño o simbolismo, son testigos silenciosos del pasado», ha añadido Clausell.

El diputado de Cultura ha expresado la apuesta de la Diputación por poner en valor, cuidar y preservar los castillos de la provincia ya que «constituyen un legado incalculable que merece ser conocido, reconocido, protegido y querido por todos nosotros».

El conocimiento del patrimonio cultural y natural de la provincia es fundamental para disfrutar de la riqueza del paisaje e invitar a otros a que lo disfruten. Actualmente este tipo de patrimonio tiene una función recreativa que sirve para conectar a la sociedad con su pasado. La Diputación de Castellón está desarrollando un programa de recuperación de estos elementos patrimoniales para evitar su completa desaparición y para que sean reconocidos como seña identitaria.