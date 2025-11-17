La Diputación de Castellón lanza nuevas ayudas para equiparar tiendas multiservicio en 14 municipios La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones, por valor de 50.000 euros, a catorce localidades de la provincia

E.P Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:55 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Castellón ha reforzado su «apuesta» por el medio rural con nuevas ayudas para equiparar tiendas multiservicio en 14 municipios y crear oportunidades laborales, según ha informado la corporación provincial en un comuniado.

La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones, por valor de 50.000 euros, a 14 localidades de la provincia, de menos de 5.000 habitantes, para mejorar y modernizar el equipamiento de establecimientos multiservicio municipales rurales. «Con estas ayudas garantizamos que toda la ciudadanía pueda acceder a productos básicos y servicios de proximidad», ha señalado el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas.

«Desde la Diputación de Castellón apostamos por mantener la vida en nuestros pueblos, apoyar el empleo local y facilitar que quienes viven en las zonas rurales de nuestra tierra no tengan que desplazarse a otras localidades para cubrir sus necesidades diarias», ha indicado el diputado.

Estas ayudas suponen una inversión directa en la modernización de los servicios rurales, impulsando tiendas multiservicio más eficientes. «Con ellas contribuimos a crear oportunidades económicas, fijar población y mejorar la calidad de vida de quienes han decidido seguir viviendo y trabajando en nuestros pueblos», ha destacado Fornas.

Y es que modernizar las tiendas no solo mejora el acceso a productos básicos, sino que impulsa la economía local. Al respecto, el diputado provincial ha puesto en manifiesto el «compromiso» del equipo de Gobierno Provincial por «mantener servicios esenciales en el territorio y generar actividad económica que ayude a frenar el despoblamiento y a construir un medio rural con futuro y oportunidades».

Así, los municipios que han resultado beneficiarios de estas ayudas son Olocau del Rey, Zorita, Villores, la Vallibona, Aín, Alcúdia de Veo, Argelita, Arañuel, Villanueva de Viver, Todolella, Vallat, Ares del Maestrat, El Toro y la Serratella. Cada uno de estos pueblos llevará a cabo una serie de acciones destinadas a mejorar las condiciones de sus instalaciones y optimizar la prestación de servicios.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de la potencia eléctrica para garantizar un suministro estable, la instalación de sistemas de climatización y la adquisición de equipamiento destinado a la conservación y exposición de productos, como armarios y vitrinas refrigeradas, congeladores expositores y estanterías.

Asimismo, se contempla la mejora del mobiliario y los módulos de almacenamiento en los almacenes, la realización de trabajos de fontanería, así como la compra de maquinaria auxiliar, entre otras.

Como ha explicado el diputado, estas medidas buscan, en su conjunto, «modernizar los espacios, asegurar la adecuada conservación de productos frescos y ofrecer un entorno eficiente para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos».