Vacas en una imagen de archivo. Carlos Gómez

Diez vacas se escapan de un camión en Alcalà de Xivert y cinco de ellas siguen desaparecidas

Están prohibidos los desplazamientos por el término municipal por precaución

Redacción

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:49

Diez vacas que participaban anoche en los actos taurinos de Alcalà de Xivert (Castellón) con ocasión de sus fiestas patronales se escaparon desde el camión de la ganadería, de las que cinco continúan desaparecidas, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales.

En la reunión de coordinación celebrada anoche se acordó prohibir desplazamientos al campo por precaución. Por eso, desde las 6.30 horas de este lunes se está avisando en todas las salidas del pueblo, para que no se vaya a realizar labores al campo por precaución.

También se ha instalado cartelería y patrullas de la Policía Local y Guardia Civil controlan el término municipal y accesos al casco urbano y se trabaja, con la ganadería, para poder conducir a las vacas de nuevo al camión.

En total, se escaparon diez vacas pero una se recuperó anoche y otras cuatro durante esta mañana.A los controles de Policía Local y Guardia Civil se han incorporado drones aéreos. Están prohibidos los desplazamientos por el término municipal por precaución, según el consistorio.

