Detienen a un camionero en Segorbe por utilizar la tarjeta del tacógrafo de otra persona El conductor, inglés, lo hacía con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción

Efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón han procedido a la investigación del conductor de un vehículo rígido, de 63 años y nacionalidad británica, por utilizar la tarjeta del tacógrafo de otra persona, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El hecho ocurrió a las 0.55 horas del pasado día 23 de septiembre, en el transcurso de un control de transportes en la A-23, en el término municipal de Segorbe (Castellón). Al identificar al conductor y proceder a controlar los registros del tacógrafo, los agentes comprobaron que la tarjeta que llevaba insertada correspondía a otra persona, con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción.

Por ello fue solicitada colaboración del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) de dicho Subsector para la realización de las gestiones oportunas e instrucción de diligencias. A la vista de lo anterior, esta persona fue investigada como presunta autora de un delito de falsedad documental. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe.

Sanciones

Para este tipo de conductas constitutivas de delito, el Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Las inspecciones realizadas en carretera a los conductores profesionales tienen, entre otros objetivos, la verificación y el control efectivo del cumplimiento de la normativa vigente.

La inobservancia de los tiempos de conducción y descanso puede afectar de manera negativa a la seguridad vial por su influencia sobre la capacidad de conducir. Además, también puede perjudicar a la propia ordenación del sector del transporte por la competencia desleal con el resto de empresas y conductores. Es por ello que se incide especialmente en la vigilancia del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de los conductores de los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros por carretera.

