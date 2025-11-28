Detenidos dos hombres en Burriana por sustraer un vehículo en Valencia Los varones, de 21 y 24 años, fueron interceptados cuando trataban de huir a pie

EP Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:19

La Guardia Civil y la Policía Local han detenido en Burriana a dos individuos acusados del robo de un vehículo en Valencia y de un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, segun ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se iniciaron cuando se recibió un aviso en el que se alertaba de la circulación de un automóvil que realizaba maniobras peligrosas en la AP-7 y posteriormente en el municipio de Burriana.

Tras comprobar que el turismo figuraba como sustraido en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Valencia de Ruzafa, se estableció un operativo de búsqueda para poder interceptarlo.

El vehículo fue localizado a la altura del kilómetro 1.500 de la CV-18 de Burriana, momento en el cuál sus dos ocupantes intentaron huir a pie. Las patrullas policiales actuantes lograron detener a los dos varones, de 21 y 24 años, y la recuperación del vehículo.

Uno de los detenidos posee numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Vila-real.