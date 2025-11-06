Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detenido por robar en una farmacia de Nules tras amenazar al responsable de la misma con cuchillo

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del día 4 de noviembre

EP

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:15

La Guardia Civil y la Policía Local han detenido a un hombre de 37 años como supuesto autor de un robo con intimidación cometido en una farmacia de Nules, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del día 4, cuando el ahora detenido, a cara descubierta, supuestamente amenazó al responsable del establecimiento con un cuchillo y se apoderó de dinero en efectivo antes de huir.

Tras recibir el aviso, patrullas del Puesto de la Guardia Civil de Nules y de la Policía Local se desplazaron al lugar del hecho y recopilaron la descripción del agresor facilitada por la víctima.

Gracias a esos datos, así como a otros más técnicos, los agentes pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor en la misma localidad. Practicadas gestiones se ha podido localizar en un contenedor una mochila donde se encontraba el arma empleada.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules en funciones de guardia.

