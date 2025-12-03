Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la N-232 a la altura de Vinarós
En el siniestro se han visto implicados dos vehículos y los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes
B. González
Vinarós
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:38
Cuatro personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de tráfico en la N-232, en el término municipal de Vinarós. Los hechos han ocurrido a las cinco de la tarde de este miércoles cuando, por causas que se investigan, han impactado dos vehículos. En concreto un turismo y una furgoneta.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, que han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos implicados. Los efectivos también han colaborado con los medios sanitarios desplazados, dos unidades del SAMU y dos de SVB, en la atención de las otras tres personas que han resultado heridas.
Los heridos son cuatro hombres de entre 20 y 54 años que presentaban diversas contusiones. Tras ser atendidos por los servicios médicos, todos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Vinarós.
Los bomberos han naturalizado riegos en los vehículos y también han colaborado en la limpieza de la calzada.