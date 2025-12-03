Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la N-232 a la altura de Vinarós En el siniestro se han visto implicados dos vehículos y los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes

Accidente en la N-232 en Vinarós, en el que se han visto implicados una furgoneta y un turismo.

B. González Vinarós Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Cuatro personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de tráfico en la N-232, en el término municipal de Vinarós. Los hechos han ocurrido a las cinco de la tarde de este miércoles cuando, por causas que se investigan, han impactado dos vehículos. En concreto un turismo y una furgoneta.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, que han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos implicados. Los efectivos también han colaborado con los medios sanitarios desplazados, dos unidades del SAMU y dos de SVB, en la atención de las otras tres personas que han resultado heridas.

Los heridos son cuatro hombres de entre 20 y 54 años que presentaban diversas contusiones. Tras ser atendidos por los servicios médicos, todos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Vinarós.

Los bomberos han naturalizado riegos en los vehículos y también han colaborado en la limpieza de la calzada.