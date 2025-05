CSIF denuncia «graves irregularidades» en el Centro de Formación de Personas Adultas Pasqual i Tirado de Castellón

EP Viernes, 23 de mayo 2025, 10:52 Comenta Compartir

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las «graves y continuas irregularidades» que, desde hace varios cursos, afectan al Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) Pasqual i Tirado de Castellón.

En concreto, el sindicato ha alertado de deficiencias relacionadas con aspectos como «la toma de decisiones arbitrarias por parte del equipo directivo, falta de coordinación, ausencia de criterios pedagógicos claros, mal clima laboral, presuntas irregularidades en la gestión, continuos cambios organizativos sin justificación pedagógica, incumplimiento de normativas como el Reglamento General y la Ley de Protección de Datos, problemas académicos o falta de transparencia».

«Por lo que respecta a la gestión docente, no hay una asignación de horarios transparente ni equitativa, ya que algunos profesores imparten hasta 8 módulos mientras otros solo uno, los horarios reales no coinciden con los de la web, hay cambios constantes en horarios y grupos y hay profesorado titular asignado que no coincide con quien imparte finalmente las clases», han lamentado desde CSIF.

El sindicato también ha denunciado que el centro incumple tanto las ratios de alumnado como el programa plurilingüe, «irregularidades» en evaluaciones con cambios de notas que se producen sin convocar juntas de evaluación extraordinarias, matriculaciones fuera de plazo, adaptaciones curriculares injustificadas y «coacciones» al profesorado para aprobar a alumnos suspensos.

«Pese que se han presentado denuncias ante la Inspección Educativa e incluso presentamos un informe ante la Dirección Territorial de Educación, estas irregularidades persisten, lo que está generando graves problemas tanto al profesorado como al alumnado», han reseñado desde CSIF, que han alertado que algunos docentes «están valorando la posibilidad de adoptar medidas legales de manera individual».

Por ello, desde el sindicato han reclamado a la Conselleria de Educación que «actúe de manera inmediata para revisar la organización del centro, depure responsabilidades, medie en los conflictos existentes, mejore el clima laboral y atienda las quejas de docentes y alumnado». «Desde CSIF reiteramos nuestro compromiso con la defensa del profesorado, la transparencia en la gestión de los centros educativos y la mejora constante del sistema educativo público valenciano», han señalado desde la central sindical.

Temas

CSIF