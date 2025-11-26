El Consell alegará contra el nuevo deslinde del Gobierno en el litoral de Xilxes La medida del Ministerio de Transición Ecológica afecta en este municipio a un chalé que pierde medio jardín, un camping y una parcela sin construcciones.

R. D. Xilxes Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:23

La Generalitat Valenciana alegará contra el nuevo deslinde del Gobierno en la costa de Xilxes. Así lo han anunciado este miércoles desde la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se ha personado en el acto de apeo junto con el alcalde de la localidad, Ismael Minguet. Allí ha lamentado que «el Ministerio de Transición Ecológica sigue revisando los deslindes en nuestra costa, a lo largo de más de 60 kilómetros» y ha añadido que, «es muy triste que actúe así, en vez de efectuar las obras de regeneración que necesita» el litoral.

García Manzana también ha destacado que «la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en las costas de la Comunitat Valenciana». Según ha recordado, el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias en el marco de la aplicación de la nueva Ley de la Costa con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de herramientas para hacer frente a estos procesos de deslines, en especial en los núcleos de valor patrimonial costero.

Además, el director general ha remarcado que «el Gobierno central lo único que hace es tirar hacia atrás la línea roja del dominio público marítimo-terrestre». En consecuencia, lo que genera son «nuevas afecciones a propietarios, que están en lo que se llama servidumbre de tránsito o de protección y estos vecinos van a ver muy limitados sus derechos de propiedad».

Asimismo, ha expuesto que «está comprobado que hay una aplicación indebida de la ley y que el deslinde -en el caso de insistir practicarlo- debería volver a iniciarse en cualquier caso aplicando el reglamento en la versión anterior a una modificación declarada nula previamente por el Tribunal Supremo». En este sentido, Marc García Manzana ha detallado que el deslinde afecta a tres infraestructuras. Se trata de un chalé que pierde medio jardín, una parcela sin construcciones y un camping, que se queda sin piscina, sin restaurante y pierde alguna de las casetas.

El responsable autonómico de Costas ha coincidido con el alcalde de Xilxes en agotar todas las vías para tratar de frenar el deslinde. Los dos dirigentes han coincidido que se trata «de un golpe de fuerza más que forma parte de la vorágine por deslindar del Gobierno central». En este sentido, no ha descartado que haya que interponer un recurso contencioso-administrativo.