Condenados dos hosteleros de Benicarló por explotar a dos inmigrantes sin permiso de residencia La Audiencia de Castellón le impone a cada uno de los empresarios una pena de seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros

R. D. Castellón Jueves, 21 de agosto 2025, 12:58

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón a dos hosteleros por explotar laboralmente en un restaurante y un salón de té de Benicarló a una pareja de inmigrantes que carecía de permiso de residencia en España. El tribunal les ha impuesto a cada uno de los empresarios una pena de seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros.

Esta sentencia deriva de un acuerdo de conformidad suscrito por las partes el día del juicio, que se celebró el pasado 12 de mayo. En él, los dos acusados admitieron la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y aceptaron las condenas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular.

La resolución judicial, que es firme, recoge que los dos hosteleros se aprovecharon de la situación de necesidad de una mujer y de su compañero sentimental, que carecían de permiso en España, para emplearlos sin contrato ni alta en la Seguridad Social en los dos negocios. Una situación que comenzó en 2018 y se prolongó hasta el año 2020.

Ella trabajaba como camarera en el restaurante a diario durante ocho horas. Esa cifra se elevaba a 13 horas los viernes, sábados y domingos y algunos días entre semana cuando se retransmitía fútbol por televisión. No contaba con días de descanso ni vacaciones. A cambio, la mujer percibía un salario mensual de 700 euros.

Por su parte, el hombre fue empleado en condiciones similares a su compañera sentimental en un salón de té para trabajar como camarero, cocinero y limpiar.

Además de las penas impuestas, la sentencia obliga a los dos hosteleros condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a las víctimas con un total de 3.300 euros.