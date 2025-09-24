Cerca de 500 cruceristas americanos escalan en PortCastelló a bordo del 'Crystal Simphony' El buque de 238 metros de eslora está consignado por Simón Montolío & Cía

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:04

PortCastelló ha dado este martes la bienvenida a los cerca de 500 cruceristas americanos y 545 tripulantes que viajan a bordo del buque de lujo 'Crystal Simphony', de la compañía Crystal Cruises y consignado por Simón Montolío & Cía.

El crucero, de 238 metros de eslora, ha recalado a las ocho de la mañana en el puerto de Castellón donde permanecerá hasta las seis de la tarde cuando ponga rumbo a su próximo destino, Barcelona.

Durante la jornada, los pasajeros han podido conocer diferentes municipios de la provincia con excursiones a Vilafamés, zona de las villas Benicàssim y Peñíscola, visitar la Albufera o realiza tour en bicicleta por la costa castellonense.

Además, parte del pasaje ha visitado la ciudad de Castelló, el Grao y las playas, a través de un servicio de shuttle e información turística conectado con la ciudad durante todo el día, de mano de COSDA Escuela de Hostelería.

Por otro lado, estudiantes del grado de Turismo de la Escuela de Hostelería del Grao van a realizar esta tarde una visita guiada a bordo del buque Crystal Simphony para conocer de primer mano cómo trabaja la tripulación.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha participado junto a Ester Giner, teniente alcalde del Grao, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el acto de recepción del capitán del 'Crystal Simphony', Nenad Willheim, al que ha hecho entrega de una metopa conmemorativa, además de obsequiarle con una pieza de artesanía local.

El máximo representante de PortCastelló ha subrayado la «apuesta decidida que ha existido desde el primer momento por parte de la Autoridad Portuaria para atraer cruceros» y, en este sentido, ha destacado que el crecimiento en el número de escalas evidencia que es un puerto y una ciudad preparados para acoger cruceros de lujo, que se está trabajando en la buena dirección y que Castellón y el puerto «están empezando a posicionarse en el sector y consolidarse en el mapa internacional de cruceros».

Colaboración institucional

Asimismo, Ibáñez ha agradecido la coordinación e implicación del resto de administraciones, tanto Ayuntamiento como Diputación, a través de sus respectivos patronatos de Turismo, para «seguir potenciando la oferta turística de la provincia diseñando tours y recorridos adaptados a las necesidades de los cruceristas».

Ester Giner, teniente alcalde del Grao, ha destacado que se consiguen grandes avances con la colaboración Puerto-Ciudad. «La llegada de cruceros a la capital es uno de ellos, contribuyendo a posicionarnos en el mapa de los destinos referentes en el Mediterráneo. Vamos a seguir colaborando con la Autoridad Portuaria para afianzar nuestro compromiso de dinamizar el Grao de Castellón, de impulsar su economía, y hacer que la ciudad siga mirando al mar», ha dicho.

Asimismo, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que «el turismo de cruceros es una oportunidad perfecta para que Castellón muestre al mundo sus principales encantos». «Se trata de un turismo de calidad, de primer nivel, con visitantes internacionales que buscan experiencias culturales, gastronómicas y de ocio y que puede tener una repercusión en el comercio local. Estamos convencidos de que su paso por nuestra ciudad ha contribuido a reforzar la imagen de Castellón como un destino atractivo en el Mediterráneo», ha añadido.

Además, ha explicado que desde el Patronato Municipal de Turismo han puesto a disposición de los cruceristas un servicio de autobuses lanzadera que ha conectado directamente el puerto con el centro de la ciudad. «Gracias a ello han podido recorrer nuestras calles, conocer nuestro comercio local, disfrutar de la gastronomía y de la oferta cultural de Castellón. Se trata de una iniciativa con la que queremos facilitar su visita y favorecer un impacto positivo en la economía local», ha apuntado.

El pasado domingo, el buque World Navigator, reanudó las escalas de cruceros después del verano. En el mes de octubre, los días 17, 24 y 26, recalarán en el puerto de Castellón los buques Emerald Sakara, de Emerald Cruises. Por último, el buque World Seeker de Mystic Cruises cerrará la temporada de cruceros el viernes 7 noviembre.

El perfil de crucerista que viene a Castellón es un público de clase media-alta que busca cruceros de tamaño más reducido para vivir experiencias únicas en destinos menos masificados.